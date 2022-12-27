Украинский спецназ уничтожил семь единиц бронетехники РФ под Авдеевкой 27.12.2022, 17:05

Кроме техники ликвидировано более полусотни оккупантов.

Спецназовцы подразделения «Омега» Национальной гвардии Украины за неделю уничтожили семь единиц бронетехники врага на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в телеграм-канале НГУ.

Кроме вражеской бронетехники, нацгвардейцам также удалось ликвидировать более полусотни оккупантов.

«Враг пытается зайти с фланга в Авдеевку, но нашим военным удается фантастическими усилиями удержать этот стратегический пункт на подходах к Донецку. Такой активности как сейчас на этом направлении не было с июня. Враг наступает механизированными подразделениями, иногда на нескольких направлениях, осуществляя массированные артиллеристские обстрелы», – говорит командир группы подразделения Дмитрий.

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