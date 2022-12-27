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Украинский спецназ уничтожил семь единиц бронетехники РФ под Авдеевкой

  • 27.12.2022, 17:05
Украинский спецназ уничтожил семь единиц бронетехники РФ под Авдеевкой

Кроме техники ликвидировано более полусотни оккупантов.

Спецназовцы подразделения «Омега» Национальной гвардии Украины за неделю уничтожили семь единиц бронетехники врага на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в телеграм-канале НГУ.

Кроме вражеской бронетехники, нацгвардейцам также удалось ликвидировать более полусотни оккупантов.

«Враг пытается зайти с фланга в Авдеевку, но нашим военным удается фантастическими усилиями удержать этот стратегический пункт на подходах к Донецку. Такой активности как сейчас на этом направлении не было с июня. Враг наступает механизированными подразделениями, иногда на нескольких направлениях, осуществляя массированные артиллеристские обстрелы», – говорит командир группы подразделения Дмитрий.

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