В Минске взяли под охрану болото 27.12.2022, 17:18

Его местоположение удивляет.

По решению Минского горисполкома администрации Московского района передано под охрану болото в южной части Минска. Участок представляет собой типичный биотоп, там растут редкие растения, сообщает zerkalo.io со ссылкой Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Болото находится в необычном месте: у пересечения МКАД и трассы на Брест, причем в буквальном смысле на перекрестке — в одном из «лепестков» дорожной развязки. Это круглый участок площадью 1,28 гектара.

Взять под охрану участок решили потому, что он представляет собой типичный биотоп переходного болота. Типичный биотоп — это участок с однородными экологическими условиями, где обитают определенные виды животных и растений, отражающий характерные особенности природы Беларуси.

В этом случае типичным биотопом признано переходное болото. Охрана таких территорий, согласно Директиве Европейского союза о местообитаниях, важна для сохранения природы и биоразнообразия Европы.

На минском болоте, внутри маленького «лепестка» МКАД, растут редкие и исчезающие виды растений, которые охраняются не только в Беларуси, но и в Европе и мире. Так, там обитают ива черничная и ладьян трехнадрезный, включенные в Красную книгу Беларуси, а также четыре вида, которые нуждаются в профилактической охране: пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник длиннолистный, дремлик болотный, любка двулистная.

«Поэтому данный природный комплекс является уникальным для биологического разнообразия не только города Минска, но и страны в целом. Его охрана позволит сохранить места произрастания редких и исчезающих видов растений, что позволит сберечь природное богатство», — отметили в комитете природных ресурсов.

На участке, взятом под охрану, будет ограничена любая деятельность, которая разрушает природное равновесие. Нельзя будет проводить работы, связанные с изменением рельефа и существующего гидрологического режима, сбрасывать туда сточные, дренажные, карьерные воды, повреждать растительность, травяной покров, обустраивать места отдыха, ставить палатки, использовать механический транспорт.

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