Олег Гарбуз: Коммунизм наконец-то должен быть осужден 12 27.12.2022, 17:25

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Олег Гарбуз

Беларуси нужна люстрация.

Каким уходящий год был для белорусской культуры? Известный белорусский актер, «купаловец» Олег Гарбуз подводит итоги вместе с сайтом Charter97.org.

— Мне кажется, что для белорусской культуры этот год был каким-то обнуляющим. Мы дошли до такого предела, когда уже не можем существовать в тех рамках и парадигмах, в которых мы были раньше. Сейчас мы их полностью меняем. И меняем со всех сторон — как в стране, так и вне ее. Кто остался в Беларуси — также меняют. У нас, соответственно, по эту сторону границы все меняется.

— Вы и ваши коллеги по Купаловскому театру продолжаете работу за границей. Как вы чувствуете, получается ли сохранять за границей нашу культуру, идентичность для тех, кто находится в Беларуси, где она сегодня уничтожается?

— В Беларуси, конечно, сейчас сложно, потому что все под жесткой цензурой и под жестким запретом. Нам здесь еще, можно сказать, повезло, потому что мы можем заниматься профессией, а там перед людьми стоит сложный моральный выбор: работать или не работать, что играть и как.

Раньше, когда мы не были под таким плотным колпаком, была возможность держать фигу в кармане, что-то говорить между строк. Но даже этой возможности теперь в Беларуси нет, потому что отслеживают все очень плотно. А у нас есть возможность работать.

На счет сохранения белорусской культуры — мы думаем, как это делать, это сейчас самая главная задача. Нам нужно самим выжить и культуру сохранить как-то, найти для нее правильное направление развития, куда ее двигать, о чем говорить со зрителем и каким способом это делать.

— Кто ваши главные герои и антигерои уходящего года?

— Я не буду оригинальным и, пожалуй, назову героями народ Украины и наших политзаключенных, которые несмотря ни на что сохраняют стойкость духа.

Антигероями я назову, наверное, российских и белорусских пропагандистов. Это для меня самые отвратительные люди. Но основной антигерой — Путин, это даже не подлежит обсуждению, потому что это человек, который лично развязал войну. Он, видимо, самый черный из всех, кто может быть, как и его подпевалы шавки-пропагандисты, белорусские — в том числе. Тут даже Лукашенко поблек на этом фоне.

— Ваш прогноз на следующий год, каким он будет? Чего ожидаете?

— Прогнозов не делаю, я не гадалка. Но от следующего года я ожидаю победы Украины, конечно же. Ожидаю того, что империя будет повержена. Не знаю, развалится она или нет, но она все-таки должна занять свое место в истории, не в первых рядах, а где-то гораздо дальше.

Очень хочется, чтобы была проведена люстрация и коммунизм наконец-то был бы осужден. Потому что если бы мы это сделали тридцать лет назад, не было бы того, что мы имеем сейчас. Тогда мы сможем создать нашу страну, в которой можно жить.

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