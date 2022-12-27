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ВСУ взяли в плен большую группу российских военных

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  • 27.12.2022, 17:37
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ВСУ взяли в плен большую группу российских военных

Опубликовано видео.

Бойцы 108-го батальона 10-й бригады ВСУ захватили в плен большую группу российских оккупантов. Случилось это на передовой в Донецкой области.

Сегодня защитники Украины показали видео, на котором пленные обращаются к Верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому. Таким образом воины 10-й бригады отреагировали на вчерашнюю благодарность президента Украины.

Напомним, в своем вечернем обращении к украинцам Зеленский сказал, что на Донбассе ситуация очень тяжелая и болезненная, однако украинские воины сдерживают постоянные штурмы врага и постоянно уничтожают его живую силу и технику. А десятую бригаду отметил еще и за то, что взяли в плен большое количество врагов.

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