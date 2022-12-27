Какой будет погода до конца рабочей недели 1 27.12.2022, 17:45

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Прогноз по Беларуси на 28-30 декабря.

28 декабря (среда) ночью погодные условия в Беларуси будут формировать влажная неустойчивая воздушная и атмосферный фронт по востоку страны, пишет pogoda.by. Днем на большей части территории страны скажется влияние фронтальных разделов с Западной Европы.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -2..+3°С.

Атмосферное давление ночью и утром будет расти, а днем падать.

29-30 декабря (четверг-пятница) скажется влияние атмосферных фронтов и теплой влажной воздушной массы атлантического происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды.

29 декабря (четверг) на большей части территории страны осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -5..+2°С, днем -1..+6°С.

30 декабря (пятница) на большей части территории страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем -1..+6°С.

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