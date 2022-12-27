В очереди на польской границе произошел серьезный конфликт 9 27.12.2022, 18:06

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В Peugeot разбили стекло.

«АвтоГродно» стало известно о конфликте, случившемся 24 декабря в очереди на польской стороне перед пунктом пропуска «Бобровники». Автомобиль Peugeot, который объезжал стоящие машины, остановили. Закончилось тем, что в авто разбили стекло.

Журналистам сообщили, что вблизи пункта пропуска на дорогу вышли молодые люди, которые устраивали опрос каждого водителя, двигавшегося мимо очереди в сторону пункта пропуска «Бобровники».

«Это вышли регуляторы очереди. Сами смотрят документы, есть ли дети, сколько лет. Посмотрел на этот цирк и решил Рождество в Европе отметить», — написал в приграничном чате участник.

«Мужчина на инвалидной коляске ездил, просил, чтобы его пропустили. Ему дали дорогу, но почему нельзя это было сделать на машине, для чего пришлось вытягивать коляску? Так же и с детьми, в чем проблема пропустить пару машин с детьми? Так начинают лечить, чего детей тянете, у всех же свои причины», — написала в этом же чате девушка.

Попытка мужчины на Peugeot проехать мимо такой компании ребят закончилась драматично.

О ситуации рассказал администратор приграничной группы в Viber:

«Мужчина на Peugeot ехал забирать людей, которые ждали его возле пункта пропуска. Не получилось. Минские ребята, которые вышли на дорогу регулировать движение, не стали его пропускать, возник конфликт, и в итоге в Peugeot разбили ветровое стекло. На место инцидента вызвали польскую полицию. Сотрудники полиции переписали данные минчан и отпустили. Это очень странно, наверное, не хотели начинать все эти разборки перед Рождеством. Что будет дальше, сказать сложно. Есть версия, что если пострадавший обратится в суд, то виновник будет ему оплачивать весь ремонт. Если виновник на суд не явится, то получит запрет въезда в ЕС на 5 лет».

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