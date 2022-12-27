Индекс оливье: как за год подорожал самый популярный салат в Беларуси 27.12.2022, 18:15

Сильнее всего в цене прибавил майонез.

До Нового года осталось меньше недели. Хозяйки уже продумали новогоднее меню и сейчас прицениваются к продуктам для праздничного стола. Для многих именно оливье – любимое блюдо Нового года. По стоимости ингредиентов знаменитого салата даже определяют уровень инфляции в стране за уходящий год. Журналисты myfin.by проверили, как изменился этот показатель за 2022 год в сравнении с 2021.

Для расчетов взят советский рецепт салата оливье. Он отличается от классического всего одним ингредиентом – солеными огурцами:

картофель – 400 г;

морковь – 200 г;

куриные яйца – 4 шт.;

вареная колбаса – 400 г;

майонез – 200 г;

зеленый горошек – 300 г;

соленые огурцы – 300 г.

Такого количества ингредиентов хватит на 4 порции.

Чтобы избежать погрешности в расчетах, журналисты обратились к данным Белстата. Ведомство регулярно публикует средние цены на потребительские товары и услуги. Для сравнения взят средним показателем для каждого продукта по республике. Обращаем внимание, что стоимость ингредиентов в Минске будет немного выше, чем в других регионах.

Также в таблице указаны цены за ноябрь, так как данные за декабрь 2022 станут доступны только ближе к середине января.

В данных Белстата нет отдельной позиции по консервированному горошку, поэтому смотрим цены на консервированные овощи. В ноябре 2021 года они стоили 6,79 рубля за килограмм, в ноябре 2022 – 8,15 рубля за килограмм.

Уже по ценам за килограмм продукции можно заметить, что подорожали колбаса, майонез, яйца, горошек и соленья. Морковь и картофель, наоборот, убавили в цене.

Итого: чтобы приготовить салат оливье по этому рецепту на семью из четырех человек, в 2021 году требовалось около 10 рублей, а в 2022 году – уже около 11,3 рубля. Таким образом, блюдо подорожало на 13%.

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