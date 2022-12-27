Украинский комбат показал трофеи воинов после двух боев 3 27.12.2022, 18:27

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По его словам, это лишь 20% из того, что могли затрофеить украинские бойцы во время двух атак.

Украинские воины К-2 54 ОМБр затрофеили много оружия по итогам двух удачных атак на одном из направлений, пишет «Униан».

Комбат второго батальона бригады показал импровизированный «зал» трофеев. По его словам, это лишь 20% из того, что могли забрать воины.

Украинский командир батальона отметил, что каждый трофейный автомат на видео - это один ликвидированный оккупант. На кадрах также видно несколько касок оккупантов. По состоянию некоторых из них очевидно, что произошло с их владельцами.

- Подчеркиваю, что один автомат, который здесь есть, - это один уничтоженный враг. Можете посмотреть сколько здесь всего. Только не повезло некоторым Ванькам, - отметил комбат.

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