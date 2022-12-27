Сколько перед Новым годом стоит шампанское в Беларуси, Польше и Литве? 27.12.2022, 18:36

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Сравнили цены.

«Наша ніва» посмотрела, по каким ценам продают игристые вина в Беларуси и соседних странах ЕС.

Цены на шампанское в Беларуси стартуют с отметки в 5 рублей 99 копеек. Столько стоит самое доступное отечественное шампанское в бутылке объемом 0,75 литра.

В Польше цены на игристые вина начинаются с 10 злотых (около 6 рублей). В Литве — с отметки в 2,5 евро, это около 7 рублей.

Похоже, что самое дешевое игристое вино от местных производителей в трех странах стоит приблизительно одинаково, чего нельзя говорить о шампанском известных итальянских марок.

Бутылка итальянского игристого вина объемом 0,75 литра в Беларуси продается по ценам от 36 рублей за бутылку. В Польше аналогичное можно найти от 33 злотых (около 20 рублей). В Литве такое же шампанское продают по цене от 7 евро (около 20 рублей) за бутылку.

Бутылку просекко от другого итальянского производителя игристых напитков в Беларуси можно купить по цене от 35 рублей. В Польше аналогичное шампанское стоит 44 злотых (около 26 рублей). В Литве оно продается по цене от 8,5 евро (около 25 рублей) за бутылку.

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