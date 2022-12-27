Эксперт: РФ потеряла в Украине все боевые танки, которые были в строю до 24 февраля 27.12.2022, 18:41

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У россиян также большие проблемы с ремонтом военной техники.

Если опираться на данные украинского Генштаба, оккупанты потеряли в Украине все боевые танки, которые были в строю до полномасштабного вторжения 24 февраля. У оккупантов также большие проблемы с ремонтом поврежденной техники.

Как заявил «Эспрессо» эксперт Defense Express Иван Киричевский, россияне потеряли соответствующие технологии, необходимые для восстановления вооружения.

- С одной стороны, если опираться на данные нашего Генштаба получается, что россияне потеряли все свои танки, которые были в строю до начала войны. Очевидно, значительное количество – 1,5 тысячи – было возвращено с базы консервации. Чтобы восстановить один танк россиянам приходится растаскивать на запчасти примерно 3-4 машины, потому что они потеряли соответствующие технологии восстановления, – объяснил он.

По словам Киричевского, с артсистемами ситуация у оккупантов примерно такая же.

- Один из самых больших вопросов, который возник у профильного сообщества после гигантоманских планов Шойгу создать 2 военных округа, мотострелковые дивизии, дополнительные бригады – чем они их вооружать будут? По лучшим показателям работы российского ВПК, им для производства этой техники понадобятся несколько лет, а ввести в бой 200 тысяч «чмобиков» они рассчитывают в течение полугода.

Возможно, россияне будут пытаться доставать из старых запасов, для психологического эффекта извлекать новое, а подавляющее большинство бросать как привыкли – стальная каска времен Второй мировой войны и старый автомат, – подытожил Киричевский.

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