Лидскому врачу-терапевту присудили 3,5 года колонии 27.12.2022, 18:55

Андрей Красник

Андрея Красника судили по ряду протестных статей.

В суде Лидского района 20 декабря вынесен приговор по уголовному делу местного врача-терапевта Андрея Красника, обвиняемого по ряду протестных статей.

Дело рассматривал судья Александр Мишуров, сообщают правозащитники.

Предварительно было известно, что 55-летнего терапевта приемного покоя Лидской городской больницы Андрея Красника задержали за комментарии и лайки, которые он оставлял в социальных сетях еще в 2020 году. Однако затем ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса:

- ч. 2 ст. 366 — «насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг»;

- ч. 1 ст. 342 — «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»;

- ч. 1 ст. 368 — «оскорбление Лукашенко»;

- ст. 369 — «оскорбление представителя власти».

По материалам обвинения, Андрей Красник с 2020 года по 2021 год на личной странице в социальной сети «Одноклассники» разместил публикации с «оскорбительными высказываниями» и «угрозой применения насилия» в отношении Лукашенко в связи с выполнением им служебных обязанностей.

Суд признал Красника виновным и постановил наказать его лишением свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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