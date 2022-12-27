Лидскому врачу-терапевту присудили 3,5 года колонии
- 27.12.2022, 18:55
Андрея Красника судили по ряду протестных статей.
В суде Лидского района 20 декабря вынесен приговор по уголовному делу местного врача-терапевта Андрея Красника, обвиняемого по ряду протестных статей.
Дело рассматривал судья Александр Мишуров, сообщают правозащитники.
Предварительно было известно, что 55-летнего терапевта приемного покоя Лидской городской больницы Андрея Красника задержали за комментарии и лайки, которые он оставлял в социальных сетях еще в 2020 году. Однако затем ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 366 — «насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг»;
- ч. 1 ст. 342 — «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»;
- ч. 1 ст. 368 — «оскорбление Лукашенко»;
- ст. 369 — «оскорбление представителя власти».
По материалам обвинения, Андрей Красник с 2020 года по 2021 год на личной странице в социальной сети «Одноклассники» разместил публикации с «оскорбительными высказываниями» и «угрозой применения насилия» в отношении Лукашенко в связи с выполнением им служебных обязанностей.
Суд признал Красника виновным и постановил наказать его лишением свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.