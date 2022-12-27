Режим Лукашенко панически боится Полка Калиновского 29 27.12.2022, 19:27

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В Беларуси создан отряд «Рысь» для борьбы с «незаконными вооруженными формированиями».

Стало известно, что в Беларуси появился отряд специального назначения для борьбы с диверсантами и «незаконными вооруженными формированиями» под названием «Рысь». Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, отряд спецназначения «Рысь» презентовали в войсковой части 5529, которая находится в Минске.

Сообщается, что предложение по изменению в структуре внутренних войск и созданию, исходя из современных реалий, нового формирования в составе в/ч 3214, внес заместитель министра – командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Его поддержал глава МВД Иван Кубраков и утвердил Лукашенко.

В ведомстве рассказали, что основными задачами, которые были поставлены перед новым отрядом спецназначения «Рысь», являются следующие: борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами.

И добавили, что основные отличительные черты отряда – это самая современная экипировка и вооружение, мобильность и быстрота, а также высочайший уровень профподготовки.

Министр внутренних дел Кубраков сказал, идею формирования особого подразделения спецназначения в системе МВД подсказало время и обстановка, складывающаяся вокруг Беларуси.

Он сообщил, что при анализе событий, которые произошли в Казахстане в январе 2022 года, опыт специальной военной операции в Украине, события в Беларуси в 2020 году, было решено увеличить боевые возможности ведомства за счет создания в Минске, а затем и во всех областных центрах отрядов спецназначения.

Глава МВД подчеркнул, что при попытке экстремистских формирований воздействовать на действующую власть в стране силовым путем, сотрудникам «Рыси» предстоит выполнять боевые задачи вместе с коллегами из СОБРа, ОМОНа и спецподразделения «Алмаз».

Отмечается, что кураторство над данным подразделением взял помощник Лукашенко – помощник по Минску Александр Барсуков.

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