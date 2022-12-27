Путин запретил продавать нефть поддержавшим потолок цен странам 4 27.12.2022, 19:32

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Но есть нюанс.

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ в ответ на введение странами «Группы семи» и Европейским Союзом механизма предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты, транспортируемые морским путем.

Документ обнародован на официальном портале правовой информации РФ.

Указ предусматривает запрет поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным физическим и юридическим лицам, если в контрактах на поставку «прямо или косвенно» предусмотрено использование механизма предельной цены.

При этом Путин сможет «на основе специального решения» разрешать поставки нефти и нефтепродуктов даже тем, кто присоединился к «потолку цен».

Указ вступает в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля того же года. Предусмотренный в нем запрет начнет действовать по решению правительства России, но не ранее даты вступления в силу указа.

Напомним, в начале декабря страны группы G7 и Европейского Союза объявили, что согласились установить «потолок цен» на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель. Механизм вступил в силу 5 декабря.

Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

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