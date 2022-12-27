Минчанина, который убил 14 котов, приговорили к двум годам колонии

Минчанина, который убил 14 котов, приговорили к двум годам колонии14
- 27.12.2022, 19:37
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Он покупал котов через интернет-площадки.
Стало известно, что суд приговорил минчанина, который убил 14 котов, к 2 годам колонии общего режима.
Сообщается, что он покупал котов через интернет-площадки, а затем убивал их в квартире в столичном районе Сухарево.
Отмечается, что люди писали заявления в милицию с просьбой узнать, где находятся переданные животные. Проводились проверки, однако мужчина отвечал, что кот сбежал.
С помощью зоозащитников, которым удалось найти в 2022 году тело погибшей кошки со следами издевательств, удалось сдвинуть процесс с мертвой точки. Так, 11 ноября 2022 года мужчина был заключен под стражу.
Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что минчанин осознавал свои действия. Всего в деле фигурировали 15 кошек, котов и котят, из которых 14 погибли.
Мужчине было предъявлено обвинение по части 1 и 2 статьи 339-1 УК – Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель и увечье, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений, совершенное повторно. Данная статья предусматривает арест, ограничение или же лишение свободы сроком до трех лет.