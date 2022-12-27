«Рельсовым партизанам» из Светлогорска вынесли приговоры 6 27.12.2022, 19:55

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Самые суровые по делам о диверсиях на железной дороге.

Гомельский областной суд 27 декабря вынес приговор по делу троих «рельсовых партизан» из Светлогорска, которых обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям — в том числе в терроризме и измене государству. Им назначили от 21 до 23 лет колонии со штрафом и конфискацией, пишет «Гомельская весна». На данный момент это самый суровый приговор по делам о диверсиях на железной дороге, начавшихся после начала войны.

Жителя Светлогорска Олега Молчанова приговорили к 21 году колонии усиленного режима, Дмитрия Равича — к 22 годам, Дениса Дикуна — к 23 годам. Они также оштрафованы на 150 базовых величин (4800 рублей) каждый, а все ценные вещи, изъятые при обыске их домов, конфискованы. Суд по этому делу проходил в закрытом режиме в течение трех месяцев, приговор вынес судья Анатолий Сотников.

Напомним, всем троим предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 289 (Акт терроризма), ч. 1 ст. 356 (Измена государству) ч. 2 и 4 ст. 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения), ч. 3 ст. 361 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем).

По версии следствия, в ночь с 28 февраля на 1 марта 2022 года партизаны сожгли релейный шкаф на ж/д станции «Жердь — Останковичи». Перегон находится на линии Жлобин — Калинковичи, которая продолжается в сторону Овруча (Житомирская область Украины).

«Мотив — оказать воздействие на принятие решений государственными органами, запугать население и дестабилизировать общественный порядок», — говорится в обвинительном заключении.

После поджога релейного шкафа мужчины якобы сообщили об этом представителям BYPOL и плана «Перамога», которые в свою очередь распространили информацию в интернете.

На БелЖД подсчитали, что в результате действий партизан перевозчику был причинен ущерб в размере более 54 тысяч рублей, частично (на 7,5 тысячи рублей) возмещенный в ходе предварительного следствия по уголовному делу.

Дикуна, Равича и Молчанова задержали 4 марта и заключили под стражу. В июне, еще до суда, они были включены в «список террористов», правозащитники признали их политзаключенными.

Напомним, некоторым «рельсовым партизанам» из других городов уже вынесли большие сроки, однако все они меньше, чем те, которые получили светлогорчане. Так, сотрудника Витебской дистанции сигнализации и связи Сергея Коновалова приговорили к 15 годам колонии усиленного режима — он якобы планировал выведение из строя системы, обеспечивающей безопасность железнодорожного движения.

Трое «партизан» из Бобруйска получили от 14 до 16 лет колонии усиленного режима.

«Рельсовому партизану» Виталию Мельнику из Минского района, которому прострелили ноги при задержании, на днях дали 16 лет колонии.

Дмитрия Медведского из Лиды приговорили к трем годам колонии. Сергей Глебко из Столбцов получил 11 лет за разожженный на путях костер, такой же срок дали Алексею Шишковцу из Осиповичей.

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