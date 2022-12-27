Сербы из Косово заблокировали баррикадами центр города Митровица 27.12.2022, 20:34

Впервые после последнего военного конфликта.

Косовские сербы с севера страны в ночь на вторник 27 декабря соорудили в центре города Митровица баррикады — впервые после последнего военного конфликта.

Об этом сообщает AP News.

Как сообщает AP, новые баррикады из груженых грузовиков были установлены ночью в городе Митровица, который разделен между косовскими сербами и этническими албанцами. Это случилось впервые после последнего кризиса между двумя странами, поскольку баррикады до сих пор устанавливались только на шоссе, ведущих к косовско-сербской границе.

Все началось с того, объясняет издание, когда Приштина решила провести досрочные выборы в северных муниципалитетах с преимущественно сербским населением. В конце концов после давления США и Европейского союза, а также обострения на севере стране власти Косово согласились отсрочить досрочные выборы до весны. На этом фоне косовские сербы начали возводить баррикады.

Однако президент Сербии Александар Вучич в своей привычной манере раскритиковал Запад и обвинил власть этнических албанцев Косово в общем заговоре, чтобы «спровоцировать беспорядки и убить стоящих на баррикадах сербов». Он приказал привести армию в высшее состояние боевой готовности, чтобы «защитить наш народ (в Косово) и сохранить Сербию», уверяя, что Приштина готовится «напасть» на косовских сербов.

Сегодня, как сообщает AP, Вучич вместе с сербским патриархом Порфирием, которому власти Косово запретили 26 декабря въезд в страну, обратился к журналистам.

«Их цель состоит в том, чтобы выгнать Сербию из Косово... с помощью их агентов в Белграде. Тем не менее, мы сейчас ведем переговоры с посредниками Евросоюза и США о сохранении мира и поиске компромиссного решения текущего кризиса», - сказал президент Сербии.

Официальные лица Косово обвинили Вучича в использовании государственных СМИ Сербии для разжигания беспорядков и инцидентов, которые могли бы послужить поводом для вооруженного вмешательства в бывшую сербскую провинцию.

Издание напомнило, что раньше Косово попросило KFOR, дислоцированные там миротворческие силы НАТО, убрать заграждения, намекая на то, что косовские силы сами могут пойти на такой шаг. Ситуацию обострило также приведение сил безопасности Косово и сербской армии в состояние повышенной боевой готовности в ночь на вторник 27 декабря. В свою очередь, КФОР и ЕС попросили Приштину и Белград проявить сдержанность и избегать провокаций.

Напомним, что Косово остается потенциальной горячей точкой на Балканах спустя годы после косовской войны 1998-1999 годов, закончившейся вмешательством НАТО, что вытеснило сербские войска из бывшей сербской провинции. Последнее обострение в Косово началось после того, как просербская партия объявила бойкот органам власти в четырех северных муниципалитетах. После этого в муниципалитеты вошли косовские полицейские, и там были назначены повторные выборы в декабре 2022 года.

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