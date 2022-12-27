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Лукашисты взялись за белорусского комика Андрея Скорохода из Comedy Club, который поддержал протесты

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  • 27.12.2022, 20:56
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Лукашисты взялись за белорусского комика Андрея Скорохода из Comedy Club, который поддержал протесты
Андрей Скороход

Намекают на экстрадицию из РФ.

Против белорусского шоумена Андрея Скорохода из КВН и Comedy Club, который сейчас живет в Москве, на родине начали проверку за «разжигание вражды» и угрожают депортацией из России. Об этом написали в одном из провластных телеграм-каналов. Комик поддержал протесты в Беларуси и выступил против войны в Украине.

Как следует из сообщения, на Скорохода обратил внимание ГУБОПиК — юморист якобы оставил в соцсетях оскорбительный комментарий в адрес «обычной женщины-патриота, которая пришла поддержать силовиков в трудные времена».

В отношении белоруса начата проверка — по словам силовиков, его действия квалифицируются по ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Ему угрожают экстрадицией «из союзной нам России», которая предусмотрена по таким уголовным статьям.

«Комиссаренко не даст соврать», — добавляют авторы канала, очевидно, намекая на рассказ белорусского стендап-комика Славы Комиссаренко о том, как КГБ пытался похитить его в Москве и вывезти на машине в Беларусь.

Андрей Скороход родился в Старых Дорогах в Минской области, учился в БГЭУ. Он выступал КВН, позднее стал резидентом Comedy Club. После выборов 2020 года он поддержал протесты, а также высказался против вторжения РФ в Украину.

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