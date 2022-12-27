Российская таможня не пустила в Беларусь бивни мамонта 2 27.12.2022, 21:28

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Фотофакт.

Российские таможенники и сотрудники ФСБ пресекли вывоз бивней мамонта из России в Беларусь.

Автомобиль остановили в Смоленской области России. Три ящика с бивнями нашли среди офисного оборудования, запчастей, электроприборов, картона и упаковок для фастфуда. Всего было изъято 97 резцов мамонта общей массой более тонны. Стоимость бивней оценивается в 16 млн российский рублей (227 тыс. долларов), сообщает Центральное таможенное управление ФТС России.

По заключению эксперта российского Министерства культуры, бивни являются культурной ценностью, их вывоз разрешен только при наличии лицензии.

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