Цены на газ в Европе упали до довоенного уровня

Цены на газ в Европе упали до довоенного уровня2
- 27.12.2022, 21:46
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Цены упали ниже 850 долларов за 1 тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе на биржевых торгах 27 декабря вечером упали ниже 850 долларов за 1 тысячу кубометров.
Об этом сообщает UrduPoint.
По данным Лондонской биржи ICE, такое снижение фиксируется впервые с 21 февраля этого года.
«Фьючерсы на газ в Европе во вторник снижаются почти на 6,6%, упав ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля», - говорится в сообщении.
Ближайшие фьючерсы на январские поставки в хаб TTF упали на 7% - до 849,68 долларов по состоянию на 16:52 GMT.