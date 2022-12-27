Цены на газ в Европе упали до довоенного уровня 2 27.12.2022, 21:46

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Цены упали ниже 850 долларов за 1 тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе на биржевых торгах 27 декабря вечером упали ниже 850 долларов за 1 тысячу кубометров.

Об этом сообщает UrduPoint.

По данным Лондонской биржи ICE, такое снижение фиксируется впервые с 21 февраля этого года.

«Фьючерсы на газ в Европе во вторник снижаются почти на 6,6%, упав ниже 850 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 февраля», - говорится в сообщении.

Ближайшие фьючерсы на январские поставки в хаб TTF упали на 7% - до 849,68 долларов по состоянию на 16:52 GMT.

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