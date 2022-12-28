В ГУР Минобороны Украины сформировано спецподразделение из крымских татар 28.12.2022, 2:04

Они воюют против россиян в Бахмуте.

Крымские татары активно участвуют в борьбе с российскими оккупантами, и спецподразделение «Крым» сейчас воюет в самой горячей точке на фронте – Бахмуте. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, с первых дней полномасштабного вторжения крымские татары вместе с украинцами и представителями других национальностей защищают территориальную целостность Украины.

«Депортация с исторической Родины крымских татар советским тоталитарным режимом, оккупация Крымского полуострова тоталитарным российским режимом – это то, через что прошел крымскотатарский народ в своей истории. Сегодня крымские татары активно участвуют в войне против своего исторического врага – Российской Федерации, защищая свою страну в самых горячих точках на фронте», – сообщают в ГУР.

Из числа крымских татар сформировано отдельное спецподразделение «Крым» в рядах ГУР, которое сейчас защищает Украину в Бахмуте. До этого, как сообщает разведка, «Крым» принимал участие в успешных спецоперациях на юге и в других горячих точках.

Количественный состав подразделения «Крым» постоянно растет, и к подразделению присоединяются жители временно оккупированного полуострова и других национальностей, отмечают в разведке.

«Крымские татары были, есть и будут оставаться надежной опорой Украинского государства в Крыму, и они станут первыми в ряды, кто будет освобождать свою родную землю от российских оккупационных войск», – заявили в ГУР.

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