В России пенсионеры подожгли военкомат

В России пенсионеры подожгли военкомат5
- 28.12.2022, 8:03
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Одной из участниц поджога — 76 лет.
В Подольске (Московская область РФ) супруги-пенсионеры подожгли военкомат. Одной из подозреваемых 76 лет.
Как сообщает российский телеграм-канал «База», поджигателей задержали с поличным у здания военного комиссариата на проспекте Ленина.
В военкомате сгорело окно, но более масштабного распространения огня удалось избежать.
Изначально сообщалось, что военкомат поджигали две женщины, но впоследствии выяснилось, что это были супруги - 70-летний мужчина и его 76-летняя жена.
Зачем пенсионерам понадобилось поджигать здание - неизвестно.
РосСМИ отмечают, что они могли действовать по заданию телефонных мошенников.