В России пенсионеры подожгли военкомат 5 28.12.2022, 8:03

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Одной из участниц поджога — 76 лет.

В Подольске (Московская область РФ) супруги-пенсионеры подожгли военкомат. Одной из подозреваемых 76 лет.

Как сообщает российский телеграм-канал «База», поджигателей задержали с поличным у здания военного комиссариата на проспекте Ленина.

В военкомате сгорело окно, но более масштабного распространения огня удалось избежать.

Изначально сообщалось, что военкомат поджигали две женщины, но впоследствии выяснилось, что это были супруги - 70-летний мужчина и его 76-летняя жена.

Зачем пенсионерам понадобилось поджигать здание - неизвестно.

РосСМИ отмечают, что они могли действовать по заданию телефонных мошенников.

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