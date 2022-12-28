Видеофакт: Украинский снайпер уничтожает оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD 4 28.12.2022, 8:08

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Впечатляющие кадры.

Снайпер украинской Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна уничтожил оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD на расстоянии 500 метров.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Тараса Березовца.

«Ночная охота» одного из снайперов Бригады Богуна на восточном направлении. На видео видно, как трудно было работать за целью. Снайпер долго выжидал, пока объект поднимется на ноги и затем произвел точный выстрел с расстояния около 0,5 км. на Barrett MRAD», – пишет офицер ВСУ.

Кроме того, точный удар прокомментировали и на Facebook-странице 1 Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.

«Снайпер из Бригады Богуна следил за своей жертвой часами, изучая ее движения и ожидая идеального момента, чтобы поразить оккупанта. Снайпер знал, что это была его единственная возможность, и он не собирался возвращаться без добычи. С сильной рукой и острым глазом, он прицелился и медленно нажал на спусковой крючок своей винтовки…», – сообщает пресс-служба Бригады.

Стоит отметить, что, по мнению военных экспертов, Barrett MRAD – это одна из лучших винтовок на рынке. Ее производит американская компания Barrett Firearms.

Barrett MRAD имеет магазин на 10 патронов и скользящий затвор. Длина винтовки может достигать 1244 мм (зависит от ствола). Она способна эффективно поражать цели на расстоянии до 1500 метров.

Кстати, кроме ВСУ Barrett MRAD используют спецподразделения США, Израиля, Норвегии, а также Новой Зеландии.

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