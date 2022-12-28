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В Стокгольме прогремел взрыв

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  • 28.12.2022, 8:12
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В Стокгольме прогремел взрыв

На месте обнаружены осколки ручной гранаты.

На юге Стокгольма произошел взрыв, на месте обнаружены осколки ручной гранаты.

Об этом сообщает Aftonbladet.

Как сообщается, происшествие случилось у ворот жилого дома в районе Энскедален. С места взрыва скрылся автомобиль и несколько человек в темной одежде.

Полиция проводит расследование инцидента. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, ранее в Стокгольме произошел взрыв возле станции метро. В результате взрыва 60-летний мужчина и 45-летняя женщина получили ранения, мужчина был тяжело ранен.

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