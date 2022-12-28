Путина ударили «под дых» 7 28.12.2022, 8:23

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Украина сделала очень удачный ход.

Украина начала процедуру по лишению Российской Федерации не только места постоянного члена в Совбезе ООН, но и в целом членства в организации. Это очень серьезный удар по стране-агрессору.

Ситуацию прокомментировал в своем видеоблоге в YouTube российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

Выяснилось, что РФ в 1991 году не прошла необходимые процедуры для получения членства в ООН. В организации она представлена на основании письма первого президента страны Бориса Ельцина, который единолично признавал Россию правонаследницей СССР.

«Вопрос намного серьезнее, чем может показаться… Украинцы сделали очень хороший ход. Позиция Украины безупречна - Россия действительно незаконно в обход процедур, правил заняла место СССР в Совбезе ООН и в ООН попала абсолютно незаконно. То, что она объявила себя правопреемницей Советского Союза, еще не означает, что она автоматически получила все права. У СССР было три государства-учредителя. Это Украина, Беларусь и Россия… Соответственно, наследницами СССР являются по праву три страны… Покажите бумагу, где Украина и Беларусь отказались от своих прав как наследников СССР быть членами Совбеза ООН. Нет такой бумаги», - рассказал Чернышевский.

Он уточнил, что Украина и Беларусь, в отличие от России, законно стали членами ООН в момент образования организации.

«Российская Федерации, когда возникла в 91-м году, должна была подать заявку на членство в ООН. Не подала… Небензя (постпред РФ в ООН - ред.) - юридически никто. Его должность фейковая… Формально и юридически аргументы Украины очень сильные. И они привлекли очень сильных международных юристов, которые охотно взялись за это дело… Вопрос будет решаться именно в правовой плоскости», - рассказал историк.

Он уточнил, что прецеденты замены членства в СБ ООН уже имелись.

Так, Китай несколько десятилетий добивался права заменить там представителей Тайваня и получил его. Важно, что речь идет не о процедуре лишения членства, что достаточно сложно и запутано. У России даже нет этого членства, которого можно было бы лишиться. Достаточно лишь заключения комиссии о том, что присутствие РФ в организации нелегитимно.

«Украинцы ударили в самое больное. Путина завтра могут пинком под зад вместе с его недорейхом…. Пинком оттуда, но строго по закону…. Это блестящий маневр, который имеет блестящие шансы на успех. Но при одном условии: его должны поддержать ведущие страны мира», - рассказал Чернышевский.

Еще одним важным аргументом в пользу такого решения, с его слов, будет то, что Россия нарушает устав ООН, ведя геноцидную захватническую войну. Наличие в Совбезе организаций страны-агрессора, совершающей военные преступления, является нонсенсом.

Если Киеву удастся изгнать Москву из ООН, то, по мнению историка, это также запустит реформу всей организации, что ей крайне необходимо. Мир сильно изменился после окончания Второй мировой войны, сегодняшняя ООН уже не отображает реальной ситуации.

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