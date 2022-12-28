Экс-главком силами НАТО: Три шага способны завершить войну 8 28.12.2022, 8:40

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Джеймс Джонс

фото: SHAPE

Россия проиграла уже сегодня.

Страна-агрессор Россия уже проиграла войну против Украины, однако признавать этого она не хочет. Окончательно завершить войну могли бы Соединенные Штаты, если бы выполнили три важных шага.

Об этом рассказал бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Джонс в интервью «Голосу Америки». Он отмечает, что Запад уже осознает приближение неизбежного проигрыша РФ в войне.

«Она (Россия – ред.) была вынуждена отступить, хоть она и не признает этого, но это понимают в военном сообществе, в НАТО, и в США. Я думаю, что многие, вероятно, были удивлены ее неудачами», – отмечает Джонс.

Генерал выразил надежду, что война в Украине закончится в 2023 году. Однако он отметил, что она может затянуться.

Джонс выразил мнение, что если РФ будет готова вести переговоры об урегулировании, которое было бы приемлемым для украинского народа, то нужно достичь обязательств со стороны Москвы не врываться в другие страны.

По его словам, самые главные вещи, которые должны делать США для помощи Украине – это предоставлять помощь украинской армии для борьбы против российских оккупантов и приобщиться к восстановлению поврежденной инфраструктуры Украины.

Он назвал три шага, выполнение которых Соединенными Штатами поможет приблизить завершение войны.

«Когда этот конфликт закончится, как бы он ни закончился, у нас должен быть план, который может помочь Украине быстро восстановить свой потенциал. Вот три вещи, которые я считаю чрезвычайно важными: быстрая поставка помощи, оказание гуманитарной помощи и долгосрочный план восстановления Украины. Как только все это станет реальностью, эта битва завершится», – отмечает генерал.

Джеймс Логан Джонс-младший – американский военный, полный (четырехзвездный) генерал морской пехоты США в отставке.

Возглавлял командование США в Европе (COMUSEUCOM). С 2003 по 2006 он был главнокомандующим силами НАТО в Европе, 32-м главой корпуса морской пехоты США с июля 1999 по январь 2003. Джонс ушел в отставку 1 февраля 2007 после 40-летней военной службы. После отставки из корпуса морской пехоты Джонс остался вовлеченным в вопросы национальной безопасности и иностранной политики, в частности, был советником по национальной безопасности США.

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