Наступление на Кременную: созданы условия для каскадного краха обороны РФ 2 28.12.2022, 8:46

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Взятие города открывает для ВСУ «ворота» на важном направлении.

В последние дни положение российской армии на участке фронта Сватово - Кременная в Луганской области резко ухудшилось. Созданы условия для нового прорыва фронта.

Об этом в своем блоге в Telegram пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

«Кременная - это не просто ворота на Рубежное и фактическое подспорье для рывка на агломерацию. Это при комбинации со Сватовским нажимом каскадный крах обороны РОВ (российских оккупационных войск - ред.). Условия для приготовления основного блюда сформированы», - рассказал эксперт.

Он уточнил, что для рывка «не хватает нескольких факторов». Не исключено, что ВСУ дожидаются улучшения погоды, так как распутица и размокший чернозем не позволяют украинской бронетехнике быстро продвигаться вперед.

Коваленко дал понять, что достаточно скоро основной рывок состоится. Ранее он уточнял, что на участке Сватово - Кременная российское командование замедляло продвижение ВСУ жестокой тактикой забрасывания фронта пушечным мясом. Так продолжалось последние несколько месяцев, что только ослабило российскую армию. «Они лишь урезали свой же потенциал», - уточнил военный эксперт.

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