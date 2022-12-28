Экономист о ситуации с «Виталюром»: Пошел обратный отсчет 10 28.12.2022, 8:56

10,556

В Беларуси может остаться одна торговая сеть с одинаковым набором продуктов.

Компания «Виталюр» намерена передать в аренду все свои торговые объекты сети «Санта Ритейл».

Завершить сделку планируется до конца января, в данный момент она находится в «высоком статусе готовности». Сделка предусматривает покрытие долговых обязательств «Виталюра».

«Филин» обсудил ситуацию с известной торговой сетью с экономистом Львом Марголиным.

— Думаю, что ключевую роль там сыграло неправильное управленческое решение, — говорит специалист. — Перед 2020 годом компания активно развивалась, они расширяли сеть, строили новые магазины и открывали новые производства.

Соответственно, были взяты значительные кредиты. В условиях 2019 года это было, наверное, вполне обоснованное решение. Но потом наступил 2020 год, с его ковидом, падением оборота и остальными событиями.

В результате, начались проблемы с возвратом денег. Я не знаю, какие они принимали меры, вроде бы пытались продать часть объектов. Но с 2020 года наступило такое время, что особенно не продашь, а если и получится, то с большим дисконтом. Вся производственная и торговая недвижимость упала в цене. Очень мало кому сейчас нужны новые площади, расширяться желающих практически нет.

Вот этот вариант — отдать в аренду свои торговые помещения — полагаю, возможность получить передышку.

ООО «Санта Ритейл», которое входит в холдинг Группы компаний «Санта», имеет более гибкие возможности, поскольку у них есть производственные мощности, есть экспортно-импортные мощности, есть много чего еще, в том числе розничная торговля.

Поэтому они чувствуют себя на рынке более уверенно и могут позволить себе подобную сделку. Правда, иногда можно ухватить такой кусок, который не проглотишь. Ведь все эти новые площади нужно обеспечить товарами.

— После заключения сделки больше магазинов «Виталюр» не будет?

— Судя по всему, не будет. Однако нужно подождать окончательного оформления договора. Как пишут, хоть сделка и имеет высокий статус готовности, но она еще не совершена.

Из имеющейся информации понятно, что ликвидироваться торговые объекты не будут как «юридическое лицо». Они будут сдавать свои позиции в аренду, получать деньги и погашать свою задолженность.

Однако если бы они хотели оставить магазины под брендом «Виталюр», речь шла бы не об аренде, а о франшизе. Если это будет чистая аренда, то торговые объекты станут магазинами «Санта» или как решат новые хозяева торговых площадей.

Сможет ли благодаря такому шагу сохраниться сеть «Виталюр» или нет, не известно.

— Надо отметить, что сейчас у всех торговых предприятий наступили не лучшие времена. Все ли их переживут?

— Не исключено, что не все. Как говорят в народе: пока толстый усохнет, худой сдохнет. У больших торговых сетей, по сравнению с магазинами-одиночками, положение более выигрышное. У них и возможность кредитования проще, и влияния на поставищков больше.

Однако времена все равно для развития не лучшие. Тот же «Виталюр» два последних года работал с убытками. Да, прошлый год он как бы завершил с чистой прибылью в 4 млн рублей после 25 млн убытков в 2020-м.

Но 4 млн — это не та прибыль, о которой можно говорить, она даже не покрывает инфляцию. Это называется низкорентабельное предпреитяие.

Последние решения властей о регулировании цен слабых добили, сильных ослабили. В любом случае, они не пошли на пользу ни производителям, ни торговым сетям, ни, как ни странно, потребителям, которые просто лишились части товаров.

При этом цены увеличиваются все равно, и схемы эти производителями, особенно продуктов, давно отработаны. В противном случае товары просто исчезают с полок, потому что никто не может продавать себе в убыток.

Что касается торговых объектов, то когда ухудшается ситуация на рынке, где, к примеру, 100 игроков, десять наиболее слабых должны уйти. В данном случае «Виталюр» оказался среди слабых, потому что не вовремя принял определенные решения, не уловил момент. Вполне возможно, что при других условиях они могли бы успешно развиваться.

Если ситуация будет ухудшаться и далее, найдется еще слабое звено.

— У нас, кстати, если подсчитать и сравнить с той же Польшей или Литвой, не так много торговых сетей осталось. Вы не исключаете того, что различные объекты торговли и дальше могут закрываться. К чему мы придем?

— Такая у нас экономическая политика.

В конце концов, когда-то мы жили в условиях одной торговой сети, государственной. Может, и сейчас останется один условный «Евроопт», а если и он начнет задыхаться, — национализируют, станет государственным.

Что там будет продаваться, это уже другой вопрос, но без магазинов мы не останемся. До 90-х, которыми нас пугают, еще далеко. Но все равно мы начали двигаться назад, то есть пошел обратный отсчет.

— Это значит, что мы можем прийти к тому, что останется одна торговая сеть с одинаковым набором продуктов?

— Да, конечно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».