ВСУ разгромили войска РФ в Чаплинке 2 28.12.2022, 9:08

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Оккупанты понесли тяжелые потери на левом берегу Днепра.

Силы обороны Украины нанесли новый огневой удар по оккупантам на Херсонщине. В результате на вражеских позициях в районе Чаплинки были ликвидированы около 50 оккупантов.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 28 декабря. Как отмечается, удар был нанесен двумя днями ранее.

«26 декабря в результате нашего огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими», – говорится в сводке.

По данным Генштаба, враг продолжает атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Лиманском.

ВСУ отбили ряд атак захватчиков на Луганщине и Донетчине.

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