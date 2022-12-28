«У нее всегда была цель удачно выйти замуж, чтобы не работать» 2 28.12.2022, 9:17

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Истории самых ленивых и самых работящих белорусов.

Лень и трудоголизм — две крайности человеческой личности. И речь не только о выполнении должностных обязанностей: оба «рабочих темперамента», очевидно, сказываются не только на размере кошелька и его содержимого, но и на семье, личной жизни и быте.

Журналисты onliner.by собрали истории неспешных «ленивцев» и отъявленных трудоголиков, чтобы узнать полярные мнения о том, как (не) нужно жить эту жизнь и где же находится та самая золотая середина.

Ленивый работник эффективнее трудоголика?

Бережное отношение к себе — это то, что в последнее время активно пропагандируют блогеры и массмедиа. Мол, не можешь что-то сделать — не насилуй себя, ты и так молодец. Слушай свои желания, оставайся в ресурсе и ставь во главу угла свое здоровье — моральное и физическое. Трудоголики и «достигаторы», кажется, уже пренебрежительно фыркают: это же и есть лень в чистом виде! Как добиться успеха, если ты прислушиваешься к себе, а «себе» говорит «Полежи, никуда не ходи, расслабься»?

Но продвинутые «ленивцы» парируют: лень — синоним перфекционизма. Как? Да очень просто: такие люди стремятся выполнять работу с первого раза так, чтобы не пришлось переделывать. Вот и Иван из Минска в своей гипер(не)активности не видит почти никаких минусов. Кстати, он работает на заводе мастером формовочного цеха, хотя, казалось бы, физический труд и лень никак не сочетаются.

— Я абсолютно не согласен с тем, что ленивый человек — тот, кто лежит весь день на кровати и тратит мамину пенсию. Это все стереотипы, навязанные нам сказками о Емеле-дурачке, который обосновался на печи, — объясняет Иван. — Как проявляется лень в моем случае? Банально: находятся любые отговорки, чтобы что-то не делать. Зато потом мозг оперативно ищет способы достижения цели кратчайшим путем.

Работу я выполняю так, чтобы прикладывать минимум усилий. Допустим, поставило начальство задачу. В голове начинаются мыслительные, даже аналитические процессы: трудиться-то лень, но надо сделать то, что просят, не напрягаясь. Я анализирую, какие факторы могут повлиять на работу, чтобы, сославшись на них, выстроить линию защиты.

Переводим слова Ивана на общедоступный язык: мужчина находит грамотные отмазки, которые будут звучать реалистично. Но заводчанин отмечает: просто так он не ленится и не саботирует производство.

— Я четко разделяю: вот здесь реально нужно выполнить задание, чтобы не задержать общий результат и стройку, а там это просто начальство хочет заработать себе на лишнюю премию от вышестоящего руководства.

С кем мне проще всего работать — с трудоголиками или с «ленивцами»? Зависит от того, о какой должности мы говорим. Бригадир, на мой взгляд, должен быть активным и исполнительным — отчасти трудоголиком, в общем.

Хотя мой бригадир — это полностью противоположная история. Он на производстве больше 40 лет, поэтому каждую задачу сопровождает отборным матом и словами, как ему это все надоело. Работать ему лень, но и идти на пенсию тоже не хочется. Поэтому главная цель — просто поскорее закончить сегодняшний день. Максимально быстро раскидает задачи по бригаде, людей грамотно запряжет — особо не напрягся, но процесс пошел, работа сделана.

«Стерпится — слюбится» — это утверждение может прокатить с начальством, но не с браком. Поэтому от труда физического переходим к работе над отношениями. Как жена Ивана относится к ленивому супругу?

— «Забивать» нужно с умом и расстановкой. Если лениться в плане гигиены, ничем хорошим для здоровья это не закончится. Так же и с семьей.

Лень спасает брак. Например, в плане мытья посуды и некоторых нюансов уборки: мне, откровенно говоря, не охота доказывать супруге, что это бесполезно, поэтому проще сделать и пойти отдыхать, чем тратить время на аргументы и конфликт.

Но мне повезло: сложный период в семье остался далеко позади, сейчас мы пришли к гармонии, которую все ищут. Возможно, моя лень тоже сыграла в этом какую-то роль.

Ленивая мама = самостоятельные дети?

Для кого-то любовь, семья и другие вечные ценности могут стать мотиватором, чтобы побороть лень. Но у нас есть и другой пример. Жительница Минского района Екатерина — трудоголик. Однако рассказывать она будет не о себе, а о своей сестре. Мы решили не раскрывать имя девушки, о которой пойдет речь, так как та не изъявила желание общаться с журналистами. Екатерина предложила: напишите, мол, сестру зовут Маруся. Так «профессиональную леноту» называют родственники — даже чаще, чем настоящим именем.

— Начну с того, что моя сестра ни дня в жизни не работала — все благодаря нашей маме и мужчинам Маруси (первый брак распался, сейчас она замужем во второй раз).

У нас разница в семь лет: сестра старше меня, ей сейчас почти под 40. Сколько ее помню, она всегда была ленивой. Родители приносили ей все на блюдечке: оплатили образование, мама отдала свою квартиру… К слову, об образовании. Маруся получала «вышку» восемь лет! Ее отчисляли, она переводилась на заочное, брала академический отпуск, чтобы уйти в декрет… Родители потакали всему. Но когда мне исполнилось 16, наш отец умер от укуса клеща. Маме пришлось взвалить все на свои плечи и пахать на износ: она возила на продажу товары из Беларуси в Россию и обратно. Мне хотелось помочь, и я нашла свою первую работу. Так, кстати, начался мой трудоголизм. Но вернемся к сестре.

У нее всегда была цель удачно выйти замуж, чтобы не работать. В принципе, так и получилось. Она нашла довольно обеспеченного мужа-иностранца, уехала с ним жить на Кипр. Там занималась ребенком, шопингом и просто наслаждалась беззаботностью. Прожила так больше пяти лет, потом уехала. Точнее, родственникам мужа надоело ее терпеть, они выгнали Марусю, а сына отобрали. Сестра пыталась обустроиться на Кипре самостоятельно, мама пересылала ей деньги на жилье. Но Маруся так и не нашла работу (а как найти, если опыта никакого, а руками трудиться не хочется?) и вынужденно вернулась в Беларусь.

Конечно, расставание с сыном было для нее болезненным. Но сестра так ничего и не предприняла, чтобы находиться рядом. Они уже не виделись пять лет, хотя по телефону общаются регулярно. Мама Марусю, конечно же, постоянно жалела, а потому приютила, а позже отдала свою квартиру. Там сестра живет с новым мужем и двумя детьми от него.

Лень, к слову, повлияла на ее методы воспитания. С самого раннего возраста дочка и маленький сын сестры делают все самостоятельно.

Девочка ухаживает за братиком, постоянно сидит с ним. Малыш беспрекословно убирает игрушки, если его об этом попросить. Дети регулярно остаются одни дома, пока сестра ходит за покупками или гуляет.

— Но ходить за покупками нужно с деньгами. Откуда они у нее, муж дает? — уточняем мы.

— Нет, с этим тоже все плохо. Сестра за пару дней тратит «детские» деньги, которые выплачивает государство, а потом просит у мамы: та отказать не может. Хотя постоянно жалуется на непутевую дочь.

— Так, может, дело все-таки не в лени, а в том, что ваша сестра просто знает, что за нее все сделают? Возможно, она хитрее, чем вы думаете…

— И снова не соглашусь. Я трудилась в ЖКХ на хорошей должности и по просьбе семьи устроила туда сестру на подработку. В ее обязанности входило просто отвечать на звонки жителей и записывать, кто из какой квартиры на что пожаловался. Компьютером она пользоваться практически не умела, а учиться ленилась. Записывала все на бумажки, которые постоянно теряла. Итог — я работала за нее, пока Маруся просто отсиживалась. Но спустя две недели она накосячила, и ее уволили.

Почему я вообще решила рассказать о сестре? Наверное, хотелось поделиться несправедливостью. Я впахиваю с подросткового возраста, регулярно работаю по выходным. С температурой или очень уставшая — неважно, своего ребенка я почти не вижу. И что мы имеем в итоге? Да, я заработала на квартиру. Но у сестры тоже есть свое жилье — а она ради него ничего не сделала. Та же ситуация с едой и одеждой. Стоило оно того? Не знаю.

«Лень — банальное «не могу»

Если в рассказах Ивана и «Маруси» есть над чем подумать, то история минчанина Артема банальна — таких нам прислали много. Вкратце: задачи выполняются молодым тестировщиком в последний момент, часть рабочего дня он может потратить на прокрастинацию, компьютерные игры и простое человеческое «полежать на диване».

— Конфликтов с руководством у меня не возникало, благодаря удаленке они не знают о том, в каком темпе и как я выполняю свои обязанности. Тем не менее лень портит мне жизнь: например, я постоянно забиваю на самообразование, хотя я должен регулярно проходить курсы по своей специальности — этого требует начальство. Например, я уже два месяца не могу посмотреть онлайн-лекции. Просто не могу — и все.

Живу я с родителями, и мама, конечно, не раз пыталась меня перевоспитать. Стандартный конфликт — это немытые кружки и посуда у меня на столе. Покричала немного, смирилась — а что еще остается делать? Хорошо, что девушка относится снисходительно. Если у меня нет желания гулять с ней вечером, я так и пишу: «Прости, я сегодня ленивый». Какова первопричина моей лени? Честно, не знаю. Просто мне так комфортно: я люблю полежать, залипнуть в телефон и компьютер. А возможно, мне просто лень искать причину.

«Денежная ситуация у родителей — вечные долги и прогоревший бизнес». С чего начинается трудоголизм

А теперь от одной крайности переходим к другой. Как часто вы видите счастливых трудоголиков? Точнее, вы вообще их видите? Они же всегда в делах и на работе — не оставляют времени на отдых и другое приятное времяпровождение. Можно ли быть счастливым при таком распорядке? Лингвиста Александру (имя изменено) трудоголизм довел до необходимости вызвать скорую.

— У меня посменная работа, две подработки и клубные занятия, — вводит в курс дела Александра. — Первопричиной трудоголизма, как и у многих, стала денежная ситуация в семье: долги, неудачные попытки родителей вести бизнес и прочие проблемы.

Поэтому деньги сами по себе, вопрос их получения и правильного обращения — очень болезненный триггер для меня. На этот фундамент наложилось несколько ментальных расстройств, поэтому теперь я ежедневно живу в ритме, в котором не могу позволить себе отдохнуть или расслабиться. Мозгу нужно постоянно находиться в напряжении, иначе психика моментально дает сбой и начинается затяжной кризис. Естественно, все это выливается в проблемы со сном: если я не «урабатываю» себя до истощения, то могу не спать несколько суток.

Пару месяцев назад мне стало настолько плохо от усталости, что пришлось вызывать скорую помощь. Дальше — как в анекдоте: врачи предложили госпитализироваться, а я отказалась, потому что в этот день мне нужно было на работу.

— Даже мой условный свободный вечер, выходной или отпуск в любом случае имеет быстрый ритм и забит какими-то делами. Мне очень сложно даются больничные: в голову постоянно лезут навязчивые мысли, что меня обязательно уволят или не дадут следующий заказ.

На качество выполняемой мной работы трудоголизм не влияет никак, результат всегда на уровне. Однако отношения с коллегами и руководством он подпортить может. Раньше, когда я видела, что рабочий процесс налажен криво либо кто-то относится к делу спустя рукава, я начинала чувствовать лютый дискомфорт. Могла довести себя до психосоматических проявлений в виде постоянной головной боли, например.

От родственников я успешно скрываю то, что могу работать себе во вред, наши отношения никак качественно не изменились. С моим партнером мне повезло: его как раз можно отнести к ленивым, и его расслабленный взгляд на многие вещи смягчает мои заскоки.

Сейчас Александра занимается с психотерапевтом, но до проблемы со своим «трудовым темпераментом» пока не дошла: не готова.

— Я бы не сказала, что от трудоголизма надо избавляться. Его можно и нужно реформировать в более гармоничный жизненный баланс между работой, бытом, семьей, досугом и собой. И однажды, надеюсь, я все же позволю себе расслабиться. Но это не точно.

«Ненормальный ритм жизни довел до больницы». Чем заканчивается трудоголизм

Илья, название профессии которого звучит как «корпоративный санитарный инспектор», свой трудоголизм (и, конечно, сопутствующие проблемы) уже по большей части проработал со специалистами. Сейчас он живет и работает в Польше, а раньше отвечал за пищевую безопасность в крупной белорусской сети фастфуда и на Европейских играх (если вы о таких еще помните).

— Расскажу о своем графике на примере Евроигр (подготовка к соревнования длилась почти два года), это наиболее показательно. Я работал по шесть дней в неделю, а в воскресенье выполнял какие-то мелкие задачи за ноутбуком. Для меня было нормой приехать в офис к 10:00, а уехать после 23:00. Хотя я к такому ритму привык: с 17 лет работал на заводе технологом.

Во время самих соревнований я мог оставаться в офисе или на объектах по 18 часов в сутки. Но так работали все мои коллеги и подчиненные, поэтому проблемы в этом я не видел.

На тот момент я находился в долгосрочных отношениях с девушкой (встречались около шести лет). После завершения проекта мы разошлись, потому что год просто не виделись из-за моей работы, а проблемы копились и копились. Без преувеличений: я даже не знал, чем занимается моя девушка.

Что касается быта, то на кухню я даже не заходил. Обедал на коленках где-то в городе. Важнее было не то, что я ем, а насколько быстро смогу все умять. Заказывал доставку ужина в офис и употреблял это все перед ноутбуком.

О том, что нужно сходить в туалет, я вспоминал где-то в 22:00. То есть я посещал уборную утром, весь день работал, а ближе к ночи такой: «О! Я же в туалете сегодня даже не был, надо бы сходить». Уборка? Максимум в воскресенье. В квартире я просто ночевал. При этом мне важно было выглядеть презентабельно, поэтому я просто покупал рубашки, которые не нужно гладить.

После Евроигр я и моя команда выгорели настолько, что бо́льшую часть дня отсыпались. Наша работа продолжалась, но мы могли приехать в офис к 13:00, потому что раньше было не подняться. Позже я устроился в другую компанию и долго не мог прийти в себя. Но вскоре все началось вновь, я уходил с работы в 03:00—04:00. Ненормальный ритм довел меня до того, что я попал в больницу с неврологическими проблемами, где пролежал месяц. Впервые в жизни я, можно сказать, отдохнул.

Трудоголизм как таковой я не лечил. Я пришел в терапию три года назад с другими запросами, но благодаря грамотному специалисту многие проблемы решились сами собой. Оказалось, что у меня есть вариативность: то есть я могу не нервничать, не тревожиться и работать всего лишь по восемь часов в день.

Сейчас у меня есть понимание важности проекта. Я курирую его ровно столько, сколько часов отведено под него в моем рабочем календаре. Надо больше? Сообщу об этом руководству и предложу что-то перепланировать, при этом объяснив, какие у меня загрузка и ресурсы.

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