Новый взрыв в Энгельсе: Россия могла потерять два важных объекта 1 28.12.2022, 9:26

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Авиабаза временно прекратит свое функционирование.

Мощный взрыв в очередной раз произошел на российских военных аэродромах. На этот раз говорится о десятках погибших и выведении из строя самого аэродрома «Энгельс».

Об этом «24 каналу» рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан. Он убежден, что на время аэродром прекратит свое функционирование.

Появилась информация о по меньшей мере 17 мертвых военных РФ, 26 раненых, повреждении 5 самолетов, и в целом эта авиационная база и командно-диспетчерский пункт (КДП) обезврежены на время.

По словам Свитана, падение летающего объекта на башню, где находился диспетчерский пункт, как минимум, на время вывел из строя весь аэродром «Энгельс».

«Можно говорить, что полностью выведена из строя вся смена управления, находившаяся в тот момент на этой точке», – добавил Свитан.

Узнать точно сколько людей погибло мы сможем только после войны, подчеркнул военный. Но ввиду того количества людей, которые обычно находятся на КДП, можем говорить о десятках погибших и пострадавших.

По мнению военного эксперта, перенести ту волну ракет, которые россияне готовили для удара по Украине, можно было 2 способами: либо ударить по башне КДП, либо по специальной инженерной службе SIS. Она находится на этом аэродроме и готовит ракеты для полета: заправляет топливом, вставляет боеголовку и т.д.

«Она несколько уникальна, именно сюда в свое время были перенаправлены ракеты ХА-55, на этой базе есть и ракеты ХА-101, ХА-555», – добавил Свитан.

Он убежден, что на «Энгельсе» разрушены либо КДП, либо служба SIS. Это привело к переносу движения ракет по Украине и впечатлению определенного количества личного состава и техники. О точном количестве техники можно будет говорить после получения снимков со спутника.

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