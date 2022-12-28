Санкции сильно ударили по «Беларуськалию» 5 28.12.2022, 9:33

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Лукашистам пришлось это признать.

В Минском областном исполнительном комитете 27 декабря прошло заседание, посвященное «итогам года» в экономике региона и планам на 2023-й. Председатель облисполкома Александр Турчин признал, что промышленность сильно пострадала вследствие санкций, сообщает Mlyn.by.

— Сильнее всего санкции ударили по нашему флагману — «Беларуськалию», а также по сферам машиностроения и деревообработки, — заявил Турчин.

Никаких конкретных цифр о работе экономики региона в целом или промышленности в частности в публикации областной газеты не приводится. Показали лишь один график с динамикой промышленного производства — на нем два года падения.

Из остальных сфер экономики Александр Турчин смог выделить положительно только сельское хозяйство: на полях в 2022-м собрали самый большой урожай за последние годы.

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