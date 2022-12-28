Южная Корея впервые подняла боевые дроны над КНДР во время выступления Ким Чен Ына 28.12.2022, 9:43

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Страна предприняла беспрецедентный шаг.

Южная Корея предприняла беспрецедентный шаг, подняв над КНДР боевые дроны в ответ на воздушную атаку.

Об этом сообщает Bloomberg.

Запуск беспилотников в ответ на действия Северной Кореи, которые накануне повлекли за собой временное прекращение полетов в крупных аэропортах близ Сеула, произошел, когда Ким Чен Ын собрал большое политическое совещание, чтобы определить политику в сфере безопасности и экономики на следующий год.

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын в среду, 28 декабря, на конференции правящей в КНДР Трудовой партии Кореи поставил цели по укреплению военной мощи страны в 2023 году.

Северокорейское государственное информационное агентство в официальном сообщении не раскрыло сути этих задач, однако заметило, что Ким сделал обзор «вновь создавшейся сложной ситуации» на Корейском полуострове, а также более широких геополитических обстоятельств.

Ким Чен Ын «указал принципы внешней политики и направления борьбы с врагом, которые наша партия и правительство должны неукоснительно соблюдать для защиты суверенных прав и защиты национальных интересов». Агентство также подчеркнуло, что «цели по укреплению потенциала самообороны» были представлены в «рамках подготовки к различным колебаниям политической ситуации».

Напомним, что 26 декабря пять северокорейских дронов пересекли границу Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты и попытаться их сбить.

Во время выполнения задания после вылета с территории базы южнокорейский легкий штурмовик КА-1 потерпел крушение. Двое пилотов успели катапультироваться. Как утверждают южнокорейские военные, авария самолета произошла из-за действий КНДР.

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