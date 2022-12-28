Гиркин жестко потроллил Медведева 3 28.12.2022, 9:45

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Экс-главарь боевиков «ДНР» высмеял «прогноз» на 2023 год.

Бывший «министр обороны» самопровозглашенного фейкового квазигосударственного образования «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков ехидно потроллил бывшего президента и премьера РФ Дмитрия Медведева, возомнившего себя астрологом и сделавшего «прогноз на 2023 год, информирует Диалог.UA со ссылкой на ТГ-канал экс-главаря боевиков.

Гиркин считает, что Медведев решил занять место кремлевского «шута», которое освободилось со смертью главы «ЛДПР» Владимира Жириновского.

«Димон подумал, что перспектива «преемника Самого» слишком опасна в нынешние времена. Поэтому надо что-то такое выдать очень глупое, дабы конкуренты успокоились и облегченно вздохнули. Намного безопаснее претендовать на должность «заместителя Жирика». Правда, за нее тоже идет нешуточная драка, но все данные для подобного перевоплощения у «Лунтика» есть», - написал Гиркин.

Кроме того, бывший «министр обороны ДНР» посмеялся над знаменитой фразой Медведева «Денег нет, но вы держитесь и хорошего вам настроения!», сравнив ее с перлами Жириновского.

«Не хватает безудержной истеричной экспрессии, летящих во все стороны слюней и публичного оскорбления действием оппонентов, но если старательно порепетировать…» - продолжил издеваться над Медведевым Гиркин.

Он добавил, что у «Димона» есть шанс занять вакантное место шута, только следует немного «доработать сценический образ».

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