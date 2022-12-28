Новогодний салат оливье: рецепт без мяса, колбасы и огурцов 6 28.12.2022, 9:52

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Как приготовить популярное блюдо необычным способом.

Новый год 2023 на носу, и наверняка есть немало людей, которые уже сейчас думают над тем, что можно положить в оливье вместо колбасы и мяса, чтобы блюдо получилось вкуснее и оригинальнее, чем традиционное.

Чем заменить колбасу в оливье и мясо - оригинальный простой рецепт

Вместо колбасы и мяса в праздничный салат можно отправить крабовые палочки. В такое блюдо также не стоит класть соленые огурцы - лучше подойдут свежие. Чтобы салат стал более легким не заправляйте его одним майонезом - можно сделать соус: просто смешайте нежирную сметану с майонезом.

Какие продукты нужны, чтобы сделать оливье без мяса со свежим огурцом:

отварной не очень крупный картофель - 2 штуки;

отварная некрупная морковь - 2 штуки;

свежий огурец (средний) - 1 штука;

крабовые палочки - 200 г;

консервированный горошек - 100 г;

нежирная сметана - 100 г;

майонез - 100 г;

соль, рубленая зелень, красная икра - по вкусу.

Зелень и икра понадобятся, чтобы сделать блюдо на самом деле праздничным.

Как приготовить салат оливье без мяса и колбасы - простой рецепт

Порежьте не очень крупным кубиком овощи и крабовые палочки и уложите в глубокую емкость. К уже подготовленным ингредиентам добавьте консервированный горошек, только не забудьте сначала избавить его от лишней жидкости.

Потом приготовьте соус - смешайте майонез со сметаной. Добавьте соус к порезанным ингредиентам и нарубите мелко зелень. Уложите салат в емкость, в которой будете его ставить на стол, и украсьте зеленью, а также икрой.

Что нужно сделать, чтобы получился вкусный оливье без колбасы и огурцов - рецепт с курицей

Если надоели и колбаса, и мясо, на праздничный стол можно приготовить оливье с курицей. Для этого понадобятся куриные бедрышки - мясо из этой части птицы более сочное, и поэтому салат получится вкуснее.

Какие ингредиенты понадобятся для приготовления блюда:

2 отваренные картофелины;

1 отваренная морковь;

2 яйца, отваренных вкрутую;

150 г отваренной курятины;

4 столовых ложки консервированного горошка;

3 столовых ложки майонеза;

2 столовых ложки нежирной сметаны;

соль, перец - по вкусу.

Необычный оливье - рецепт с курицей

Порежьте мелкими кубиками картофель, морковь, яйца и отваренные бедрышки. Все смешайте и всыпьте горошек.

Смешайте сметану с майонезом, а потом заправьте соусом уже подготовленные ингредиенты. Если хотите - добавьте в блюдо соль и перец.

Нужно ли заправлять оливье майонезом в день подачи - это стоит знать

Обязательно заправляйте салат непосредственно перед подачей, поскольку уже через несколько часов в блюде появится ненужная влага. Не ленитесь делать именно соус, а не просто выдавливать в салат пачку майонеза. Благодаря соусу блюдо будет не таким калорийным и тяжелым на желудок.

Сколько калорий в салате оливье без колбасы

Обычно калорийность такого салата на 100 г продукта составляет около 100 ккал.

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