Снаряд влетел прямо внутрь кабины БМП: яркие кадры охоты на бронетехнику РФ 1 28.12.2022, 10:04

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архивное фото

Подразделение ВСУ «Омега» ликвидировало сразу семь боевых машин врага под Авдеевкой.

В сети опубликовали видеоохоту подразделения «Омега» ВСУ на БМП армии РФ. За видео видно движение снаряда от момента, когда он вылетает из дула до момента удара о корпус бронемашины.

Информация обнародована в Telegram-канале «СтратКом ВСУ».

Записи, подготовленные бойцами "Омеги", доказывают важность беспилотников в противостоянии с бронемашинами армии РФ. Беспилотники разведывают местонахождение противника, чтобы потом снаряды попадали прямо в цель. После этого отлично работают ПТРК «Стугна-П» и FGM-148 «Javelin». Место событий - возле Авдеевки Донецкой области, где 9-й месяц продолжаются активные боевые действия.

В начале видео зафиксировано перемещение вражеских бронемашин. Изображение достаточно размытое, но его достаточно, чтобы различить два автомобиля.

В следующий момент прилетает снаряд ВСУ - вверх поднимается столб пламени.

Из дыма выглядывает нос бронемашины: видимо, часть уцелела.

Второй снаряд завершает дело - еще один взрыв и бронемашин конец.

Продолжает видео охотой на сразу три БМП армии РФ. Украинский разведывательный дрон некоторое время следил за ними, пока все они не собрались вместе.

Именно тогда прилетел украинский снаряд: если хорошо замедлить видео, то его можно увидеть своими глазами - он подлетает справа.

Еще одна спецоперация состоялась в поле: от взрыва вокруг разлетелись обломки техники и живой силы армии РФ.

Бойцы ВСУ также показали, чем именно они наносят противнику такие потери. На мгновение в кадре появляется дуло, из которого на глазах зрителя вылетает ракета. Через мгновение она меняет направление и направляется к цели.

Бойцы показали массовое уничтожение бронемашин РФ с использованием FPV-дронов, вооруженных кумулятивным зарядом. Камера, размещённая на снаряде, фиксирует каждый момент приближения к цели. В конце - всегда попадание и взрыв.

Один из последних впечатляющих моментов – приближение снаряда к БМП с тыла. Снаряд летит над самой дорогой, вояка РФ даже заметил его, но сделать ничего не успел. Снаряд залетел внутрь бронемашины и уничтожил ее.

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