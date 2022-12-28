На трассе М1 дальнобойщик уснул за рулем и сгорел заживо
- 28.12.2022, 10:07
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Фура врезалась в опору моста, кабина вспыхнула.
28 декабря около пяти утра водитель фуры DAF двигался по трассе М1 (Брест-Минск-граница РФ). На 80-м километре трассы, по предварительной информации, уснул за рулем, в результате чего выехал на разделительную полосу, врезался в опору моста. После этого фура загорелась.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Фуру потушили, но водитель погиб на месте происшествия.
Возгорание ликвидировано.
ГАИ в связи с повреждением опоры моста ограничено движение транспортных средств на путепроводе между населенными пунктами Кустовичи- Запруды. Дорожными службами будет организован объезд. Также ограничено движение на М1 вблизи путепровода по левым полосам в обоих направлениях.