На трассе М1 дальнобойщик уснул за рулем и сгорел заживо 28.12.2022, 10:07

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иллюстрационное фото

Фура врезалась в опору моста, кабина вспыхнула.

28 декабря около пяти утра водитель фуры DAF двигался по трассе М1 (Брест-Минск-граница РФ). На 80-м километре трассы, по предварительной информации, уснул за рулем, в результате чего выехал на разделительную полосу, врезался в опору моста. После этого фура загорелась.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фуру потушили, но водитель погиб на месте происшествия.

Возгорание ликвидировано.

ГАИ в связи с повреждением опоры моста ограничено движение транспортных средств на путепроводе между населенными пунктами Кустовичи- Запруды. Дорожными службами будет организован объезд. Также ограничено движение на М1 вблизи путепровода по левым полосам в обоих направлениях.

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