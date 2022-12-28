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Луганский «котел»: в окружение могут попасть 30 тысяч военных РФ

  • 28.12.2022, 10:14
  • 2,012
Луганский «котел»: в окружение могут попасть 30 тысяч военных РФ

Украинская армия окружает российские войска на Луганщине.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что Вооруженные силы Украины могут окружить российские оккупационные войска в Луганской области. Условия для этого создают одновременные продвижения наших защитников возле Сватового и Кременной.

Об этом Снегирев сказал в интервью ТСН. Он отметил, что, по разным оценкам, в окружение могут попасть от 15 до 30 тысяч российских захватчиков.

«Одновременное продвижение и из района Кременной, и из района Сватового фактически создают условия для оперативного окружения российской группировки, которая сосредоточена в конгломерате крупных городов: Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Попасная», – рассказал эксперт.

Снегирев объяснил, что после того, как перерезаются пути снабжения, группировки врага оказываются в кольце.

В таком случае у ВСУ не будет нужды в штурме городской застройки Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Попасной. «Нет нужды в лобовых штурмах этих городов», – отметил Снегирев.

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