Политзаключенный Денис Гапоненко вышел на свободу
- 28.12.2022, 10:29
Электрик гомельской ТЭЦ отбывал срок в Могилевской колонии № 15.
Политзаключенного электрика гомельской ТЭЦ Дениса Гапоненко приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима, хотя сторона обвинения запросила для мужчины большее наказание: полтора года лишения свободы, сообщает «Весна».
Его обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — якобы 12 августа 2020 года в открытом телеграм-чате Гапоненко призвал людей выходить на улицу, чтобы выразить свой протест против фальсификации выборов мирным способом, а также к блокировке дорог и забастовке.
Срок Денис отбывал в Могилевской колонии № 15.
1 октября он вышел на свободу, полностью отбыв срок, сообщают правозащитники.