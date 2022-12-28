Политзаключенный Денис Гапоненко вышел на свободу 28.12.2022, 10:29

Денис Гапоненко

Электрик гомельской ТЭЦ отбывал срок в Могилевской колонии № 15.

Политзаключенного электрика гомельской ТЭЦ Дениса Гапоненко приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима, хотя сторона обвинения запросила для мужчины большее наказание: полтора года лишения свободы, сообщает «Весна».

Его обвинили по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — якобы 12 августа 2020 года в открытом телеграм-чате Гапоненко призвал людей выходить на улицу, чтобы выразить свой протест против фальсификации выборов мирным способом, а также к блокировке дорог и забастовке.

Срок Денис отбывал в Могилевской колонии № 15.

1 октября он вышел на свободу, полностью отбыв срок, сообщают правозащитники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».