ISW: Оккупанты в Бахмуте приближаются к кульминации, как под Херсоном 28.12.2022, 10:31

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Российская армия истощена.

Российские силы в Бахмуте значительно истощены и приближаются к кульминации, как это произошло в Херсоне в августе этого года.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW) 27 декабря.

«Российские войска в Бахмуте, возможно, приближаются к кульминации, как это сделали российские войска в Херсоне в августе 2022 года. Боевые потери россиян, вероятно, заставляют российских военных в Бахмуте использовать штурмовые группы размером в единицу», — говорится в сообщении.

В ISW напоминают, что заявление спикера Восточной группировки ВСУ, полковника Сергея Череватого о том, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют в виде ротно-батальонных тактических групп, а действуют небольшими группами из 10-15 человек (отрядами).

Американские аналитики отмечают, что оккупационные войска также деградировали от ротных и батальонных тактических групп до отдельных групп, как и российские подразделения в Херсонской области заметно деградировали в августе 2022 года. Тогда в ISW оценивали, что это указывало на кульминацию российского наступления в регионе, поскольку сухопутные силы РФ были настолько деградированы, что больше не могли управлять подразделениями в эшелонах, достаточных для достижения значительных успехов.

«Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута недавно замедлилась на фоне растущих ограничений в личном составе и боеприпасах, что, вероятно, не позволит им поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшей перспективе. Сообщение об использовании российскими военными небольших групп, вероятно, является результатом длительной изнурительной войны и указывает на деградацию больших доктринальных формирований выше уровня взвода», - констатировали в ISW.

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