«Залетали в костюмах домой, еле успевая на бой курантов» 28.12.2022, 10:35

Белорусы - о работе Снегурочками и Дедами Морозами.

Для большинства людей Новый год – праздник, но для кого-то – это еще и возможность дополнительного заработка. Intex-press.by нашел Снегурочек и узнал, что заставило их примерить на себя эту роль и каково это – дарить людям сказку.

«Согласна приехать к кому-то даже 1 января»

28-летняя Кристина Мартыненко родом из Барановичей. Стаж Снегурочки у нее – около 10 лет. Свой творческий путь Кристина начинала в родном городе.

Спустя какое-то время девушка переехала в Минск, открыла свою студию маникюра, но до сих пор она специально выделяет себе свободное от основной работы время в новогодние праздники, чтобы побыть Снегурочкой и подарить людям сказку.

– Так сложилось, что с самого детства я очень люблю праздники. Обожаю дарить людям хорошее настроение, позитивные эмоции. Мне нравится видеть счастливые лица детей и их родителей, это непередаваемые ощущения! – говорит Кристина. – Помимо этого, такое хобби – это возможность хорошо подзаработать.

По словам девушки, 31 декабря у нее уже практически весь расписан: первый заказ в 10.00, последний – в 23.00. После Нового года желающих заказать себе волшебных персонажей пока нет, но если появятся, то она с Дедом Морозом обязательно приедут.

– Мне настолько хочется и нравится работать Снегурочкой, что я согласна приехать к кому-то даже 1 января! – со смехом поясняет Кристина.

Праздничная программа у Кристины и ее коллеги длится 30-35 минут. Но нередко, отмечает она, приходится и задержаться, отработать и уйти «прям ровно минута в минуту» не получается.

– Дед Мороз и Снегурочка у нас современные. Мы пользуемся портативной колонкой, используем и селфи-палку, – говорит Кристина. – Программу составляем сами и всегда стараемся выложиться на максимум, чтобы детям было весело, чтобы у них остались только самые приятные впечатления.

Наряды Деда Мороза и Снегурочки своими руками Кристине и ее коллеге сшила мама девушки, которая работает в одном из детских садов Барановичей.

Что касается стоимости, то, как отмечает Кристина, они стараются установить такую цену, «чтобы не конкурировать с другими и гарантированно иметь заказы».

– С утра до 19.00 берем 100 рублей, после 19.00 и до полуночи – 150 рублей. Для столицы это не так уж и много. Другие, насколько я знаю, просят за выезд и 280 рублей, – говорит девушка.

Передвигаются Снегурочка с Дедом Морозом на личном автомобиле, уже наряженные в костюмы. И, по словам Кристины, они никогда не остаются незамеченными.

– Реакция окружающих, особенно на дорогах, всегда позитивная: и посигналят, и руками помашут. Если на улице нас встретят, поздравят с наступающими праздниками, – рассказывает она. – Мне нравится такое отношение. Я даже предложила Деду Морозу выйти как-нибудь в центр города и подарить людям праздничное настроение, пофотографироваться. Надеюсь, нам получится реализовать эту идею.

Чаще всего, по словам Кристины, их приглашают к детям. В этом году 31 декабря у них лишь один заказ к взрослым.

– С детьми практически всегда все проходит как по маслу. Особенно с ребятишками от 3 до 9 лет, которые все еще верят в Деда Мороза и ждут нашего прихода даже больше, чем подарок, – говорит Кристина. – Правда, бывали ситуации, когда ребенок боялся Деда Мороза, и мне приходилось как-то разруливать эту ситуацию. Чаще такое происходит с малышами, поэтому мой совет родителям: вызывать Деда Мороза и Снегурочку ребенку двух лет и младше – плохая идея.

Самой запоминающейся и нервной ситуацией за все время работы Кристина считает историю, когда они с Дедом Морозом перепутали деревни в Минском районе.

– Нам заранее дали адрес, я его вбила в навигатор, и мы со спокойной душой поехали на место назначения. Приезжаем, а там никакого праздника. Никакой агроусадьбы – лишь деревенский домик без каких-либо признаков веселья. А время вот-вот уже заходить и работать, – вспоминает Кристина. – Я звоню людям, а они говорят, что мы приехали не в ту деревню. А до нужного нам адреса – 40 минут. Я тогда чуть с ума не сошла. Летели как могли, но, к счастью, люди отнеслись с пониманием.

«В какой-то момент решили немного подедморозить»

Жителям Барановичей Денису и Дине по 34 года. В качестве Деда Мороза и Снегурочки они приезжали к семьям в нашем городе около 6 лет.

– В обычной жизни я – педагог, а муж работает в промышленной сфере. Когда-то у нас был свой небольшой бизнес: мы занимались оформлением праздников, свадеб, – рассказывает Дина. – В какой-то момент решили немного подедморозить. Инициатором была я, так как мы активно копили деньги на свое жилье и лишняя копейка была бы очень кстати.

По словам Дины, вся основная работа (сценарии, клиенты) лежала на ней, а ее мужу – Денису, нужно было лишь «эпично входить в квартиры или дома и вести беседу с детьми, а затем вручать подарки».

– Мы брали заказы в спокойном темпе и не занимались этим интенсивно. Давали объявления, люди звонили, – говорит женщина. – В основном нас приглашали на выходные дни: либо 25 декабря, либо уже ближе к Новому году. Самый активный день, конечно, был 31 декабря.

Программа, по словам Дины, у них занимала примерно 15-20 минут. Чаще всего их приглашали к детям, но были вызовы и к взрослым.

– Передвигались мы на своей машине, с праздничной музыкой. Реакция окружающих была разной, но всегда в положительном ключе, – вспоминает Дина. – Для меня было удивительно и приятно, когда люди нас поздравляли с наступающими праздниками и звали к себе в гости. Мы, конечно, сразу оговаривали свои условия и стоимость. И люди соглашались. Таким образом мы брали себе клиентов прямо на ходу. Иногда не могли выйти из домов до самого Нового года!

По словам Дины, они с мужем начинали работать Дедом Морозом и Снегурочкой, когда их сыну было полтора года. Тогда они оставляли его с бабушкой.

– А мы, отработав 31 декабря, чуть ли не за десять минут до полуночи залетали в костюмах домой и еле успевали на бой курантов. Когда сын стал старше, мы старались приходить уже не в самый притык к 12 часам ночи, – вспоминает женщина. – А через пару лет поняли, что это и вовсе никуда не годится и решили проводить Новый год вместе, всей семьей, а не на работе. Поэтому уже около трех лет Дедом Морозом и Снегурочкой не подрабатываем. Решили, что не настолько бедно мы живем, чтобы трудиться даже в праздники.

Дина говорит, что раньше работать новогодними персонажами было выгодно. К тому же, случались ситуации, когда могла подвернуться подработка за хорошие деньги.

К примеру, в 2017 году Дениса, благодаря их объявлениям, представитель компании Кока-Кола пригласила поработать в барановичском магазине Санта Клаусом. Ему нужно было около шести дней подряд вечерами после своей основной работы сидеть в магазине в кресле, разговаривать с детьми и фотографироваться.

– Денис каждый день приходил домой, сбрасывал с себя костюм и говорил: «Я так больше не могу», – вспоминает Дина. – Но все равно доработал. И заплатили ему тогда очень даже неплохо – больше 300 долларов на то время.

Несмотря на то, что Дина и Денис пока отошли от «дедморозовских дел», костюмы Деда Мороза и Снегурочки они хранят, хоть и поступали предложения о продаже.

– У меня была мысль организовать новогодние утренники на свежем воздухе во дворах, чтобы сразу несколькими семьями. Надеюсь, свою идею мне когда-нибудь получится воплотить в жизнь, – говорит Дина.

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