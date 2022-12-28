Диетические салаты на Новый год: легкие праздничные рецепты

Диетические салаты на Новый год: легкие праздничные рецепты2
- 28.12.2022, 11:03
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Четыре вкусных и праздничных рецепта салатов.
Приближается Новый год 2023 - самый вкусный зимний праздник, который не обходится без праздничных салатов и различных деликатесов. Даже во время диеты можно насладиться вкусными праздничными салатами. «Униан» назвал 4 вкусных и праздничных рецепта салатов, которые не нагружают желудок.
Диетический оливье
Куриное филе нежирное - 400 г.
Морковь - 2 шт.
Картошка - 5 шт.
Яйца - 4 шт.
Зеленый горошек замороженный - 200 г.
Свежий огурец - 2 шт.
Зеленый лук - пучок.
Домашний майонез - 3 ст.л.
Соль, перец по вкусу.
Куриное филе отварить до готовности. Сварить до готовности морковь, картошку, яйца и горошек. Овощи остудить и снять кожицу. Нарезать кубиками курицу, яйца, морковь и картошку. Огурец мелко нарезать. Измельчить зеленый лук. Перемешать все ингредиенты, посолить, заправить салат домашним майонезом или смесью сметаны с соевым соусом.
Салат с консервированным тунцом, овощами и яйцами
Тунец консервированный в масле - 200 г.
Стручковая фасоль - 120 г.
Белая фасоль консервированная - 200 г.
Руккола - 30 г.
Помидоры черри - 10 шт.
Оливки без косточек - 300 г.
Яйца куриные крупные - 2 шт.
Оливковое масло - 3 ст.л.
Винный уксус - 1 ч.л.
Щепотка сахара.
Соль, перец по вкусу.
Стручки фасоли крупно нарезать и отварить до готовности (примерно 8 минут). Яйца отварить до готовности и нарезать небольшим кубиком. Помидоры черри нарезать половинками. С тунца слить жидкость. Для заправки смешать оливковое масло, винный уксус, соль, сахар и перец. Все компоненты смешать в салатнике и заправить.
Салат с курицей и консервированными персиками
Салатные листья - 400 г.
Куриное филе - 600 г.
Консервированные персики - 400 г.
Помидоры черри - 30 шт.
Кедровые орехи - 2 ст.л.
Базилик - 100 г.
Оливковое масло - 3 ст.л.
Мед - 50 г.
Горчица мягкая - 2 ст.л.
Соевый соус - 2 ст.л.
Куриное филе нарезать ломтиками, добавить к ней мед, соевый соус и горчицу. Замариновать курицу в полученной смеси на 1 час. Листья салата и базилик промыть, обсушить и порвать руками. Персик нарезать мелким кубиком и выложить на листья салата. Нарезать черри половинками и выложить в салатницу.
Маринованную курицу обжарить на ложке оливкового масла или запечь до готовности в духовке. Выложить готовую курицу на салфетки и удалить излишки жира. На салат выложить кусочки курицы, посыпать кедровыми орешками и заправить салат ложкой масла.
Салат с красной капустой и апельсином
Красная капуста - 0.5 кочана.
Свекла - 1 шт.
Яблоко - 1 шт.
Апельсин - 1 шт.
Грецкие орехи - 2 ст.л.
Оливковое масло - 3 ст.л.
Соль, перец по вкусу.
Свеклу отварить до готовности и нарезать кубиками. Из апельсина снять пленки и мелко нарезать цедру. Яблоко нарезать тонкими ломтиками. Нашинковать капусту. Смешать капусту, свеклу, апельсин и яблоко. Посолить салат и заправить маслом, посыпать орехами.