В Минской комендатуре проводятся мероприятия по переводу на военное время

В Минской комендатуре проводятся мероприятия по переводу на военное время2
- 28.12.2022, 11:16
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Начат комплекс «тренировок».
Минская военная комендатура проводит комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности», — заявили в ведомстве.
В сообщении отмечается, что комплекс мероприятий по переходу с мирного на военное время проводится «в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил».