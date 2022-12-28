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В Минской комендатуре проводятся мероприятия по переводу на военное время

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  • 28.12.2022, 11:16
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В Минской комендатуре проводятся мероприятия по переводу на военное время

Начат комплекс «тренировок».

Минская военная комендатура проводит комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Основная цель мероприятия — проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности», — заявили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что комплекс мероприятий по переходу с мирного на военное время проводится «в соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности, утвержденным начальником управления службы войск Вооруженных Сил».

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