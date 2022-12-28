Вильнюсская елка возглавляет список самых впечатляющих елок BBC

Вильнюсская елка возглавляет список самых впечатляющих елок BBC5
- 28.12.2022, 11:20
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Необычная рождественская вильнюсская елка привлекла мировое внимание.
Вильнюсскую елку-торт портал BBC включил в десятку самых впечатляющих елок мира. Литовская елка занимает в списке первое место, пишет delfi.lt.
BBC в Instagram поделился записью, в которой предлагает увидеть десять самых впечатляющих елок в мире.
В десятку входят также елки Гонконга, Стокгольма, Каракаса и Киева.
С 6 по 10 места занимают елки Нью-Йорка, Праги, Милана, Лондона и Варшавы.