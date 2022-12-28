Лукашисты хотят, чтобы ремесленники доказывали свою деятельность перед ними

Лукашисты хотят, чтобы ремесленники доказывали свою деятельность перед ними9
- 28.12.2022, 11:37
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То же коснется агроусадеб.
Тем, кто занимается ремесленничеством и оказывает услуги в сфере агроэкотуризма, в следующем году придется подтверждать свою деятельность, чтобы сохранить соответствующий статус и возможность уплачивать низкий налог. Об этом рассказал замминистра по налогам и сборам Игорь Скринников.
Сейчас ремесленники платят сбор на год вперед в размере 62 рублей. Такая деятельность ведется по уведомительному принципу, человек не должен подтверждать, что фактически этим занимается. Но в 2023 году все изменится.
— В течение первого полугодия плательщики спокойно могут применять этот налоговый режим, но начиная с 1 июля 2023 года физические лица смогут применять его только в том случае, если будет решение местных органов власти о том, что деятельность плательщика относится к ремесленной, — сообщил Скринников.
Замминистра пояснил, что зарегистрированных ремесленников в стране много, но далеко не все из них фактически занимаются этой деятельностью.
— Чтобы не было злоупотреблений или налоговых манипуляций, когда люди регистрируются ремесленниками в целях избежания иных налоговых либо социальных последствий, нормы будут несколько ужесточаться, — сказал чиновник.
Кроме того, Минэкономики сократит перечень видов деятельности, исполнители которых смогут остаться на ремесленном сборе.
Уже с 1 января те, кто занимается ремесленничеством, будут платить сбор не на весь год, а каждый месяц по 6 рублей. После 1 июля местные органы будут выносить решения о том, чем на самом деле занимаются ремесленники. Если чиновники не подтвердят, что деятельность человека является ремесленнической, то ему придется перейти на другой налоговый режим — налог на профессиональный доход.
Такая же ситуация с теми, кто занимается агроэкотуризмом. Для них ежемесячный сбор в новом году составит 37 рублей, но со второго полугодия платить его смогут только те, чью деятельность подтвердят местные власти, для остальных будет налог на профессиональный доход.
В 2023 году введут новый налог — на профессиональный доход. Рассказываем, сколько составит сбор, кто на него сможет перейти, а кто — нет
Кроме того, напомним, с 1 января 2023 года будет введено множество изменений по налогам для предпринимателей:
- для ИП устраняется упрощенная система налогообложения;
- сокращаются виды деятельности, по которым можно работать с уплатой единого налога;
- ставки единого налога повышаются в полтора-три раза (они будут применяться к тем налогам, срок уплаты которых наступит после 30 января);
- основным налоговым режимом станет подоходный налог, в 2023 году его поднимут с текущих 16% до 20%, а в 2024-м — до 25%.
Увеличение налоговой нагрузки заметят не только те, кто ведет бизнес, но и практически все белорусы: вырастут акцизы на алкоголь и сигареты, налоги на недвижимость, земельный налог, налог на собак и прочие.