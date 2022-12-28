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NYT: ВСУ приблизились к промышленным воротам Донбасса

  • 28.12.2022, 11:51
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NYT: ВСУ приблизились к промышленным воротам Донбасса

Возвращение Кременной – это нечто большее, чем просто освобождение города Украины.

Вооруженные Силы Украины приблизились к Кременной в Луганской области. Издание New York Times называет этот населенный пункт воротами в промышленные города Донбасса, его деоккупация позволит украинским воинам контролировать основные дороги на Северодонецк и Лисичанск.

«Кременная является воротами к двум гораздо большим городам поблизости, Северодонецку и Лисичанску, важным промышленным центрам Донбасса, - говорится в сообщении СМИ. - Взятие города и других населенных пунктов поблизости расширит плацдарм для украинских войск в регионе и даст им контроль над основными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск».

По данным издания, вчера бои шли уже вокруг города, что свидетельствует о том, что ВСУ приблизились к нему.

Тем временем россияне пытаются защитить Кременную, поскольку она является одним из наиболее трудно полученных ими достижением в этой войне. Там оккупанты укрепили свои позиции оборонными барьерами.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 27 декабря сообщил, что Россия стягивает в Кременную огромное количество новых военнослужащих. Он отметил, что ВСУ тяжело дается каждый метр, потому что там все заминировано, оккупанты постоянно совершают обстрелы большим калибром.

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