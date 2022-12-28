Какие авто с пробегом продаются в Беларуси быстрее всего? 3 28.12.2022, 11:52

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Составлен рейтинг таких моделей.

Автоцентр «ДрайвМоторс» составил рейтинг самых быстро продаваемых автомобилей с пробегом. Первые места в нем занимают недавние бестселлеры на рынке новых автомобилей, которые плавно перемещаются в разряд second-hand, пишет abw.by.

На скорость продажи автомобиля на вторичном рынке влияют несколько факторов. Прежде всего, это цена: чем дешевле иномарка, тем выше шансы найти покупателя. Второй фактор – пробег: если он меньше 50 тыс. км, то машина не задержится на стоянке. Возраст тоже имеет значение – востребованы машины, которым еще нет 5 лет. Большую роль также играет состояние автомобиля и его история.

- Наибольший интерес представляют автомобили с пробегом до 5 лет. Причем некоторые модели находят следующего владельца уже в первый месяц. Все больше людей обращают внимание на стоимость – и рост доллара усиливает спрос на подержанные машины, так как цена на них номинирована в рублях. Многим покупателям также важен небольшой пробег, наличие заводской гарантии и состояние автомобиля. По этой причине рынок смещается в сторону автоцентров, где каждый автомобиль тщательно проверят и обновят перед продажей, – отмечают эксперты.

Рейтинг возглавил Volkswagen Polo. В прежние годы белорусы активно приобретали модель у дилеров, сформировав большой автопарк. Сейчас автомобили популярны на «вторичке». Качество сборки, небольшой возраст и простота в обслуживании обеспечили высокую долю на рынке. Двухлетний Volkswagen Polo стоит меньше 40 тыс. рублей, а пятилетний – 35 тыс.

Второе место занимает соплатформенная Skoda Rapid. Спрос на хэтчбек за последний год вырос сильнее всего. Цены на автомобили возрастом до 5 лет составляют 39 тыс. рублей и выше.

На третьем месте – KIA Ceed. Модель никогда не блистала в чартах новых автомобилей, но взяла свое на вторичном рынке. Выбирают ее за удобство и надежность. Пятилетний Ceed в хорошем состоянии можно взять примерно за 44 тыс. рублей.

Самым быстро продаваемым кроссовером оказался Nissan Qashqai. Его ценят за неприхотливость, а также экономичность и низкую стоимость обслуживания. Пятилетние машины стоят в среднем 53 тыс. рублей.

Замыкает пятерку Renault Kaptur. Как правило, в продаже находятся автомобили 2017 года выпуска. И здесь основным фактором выступает цена: кроссовер с пробегом в 53 тыс. км обойдется в 33 тыс. рублей.

В список также вошли кроссоверы Skoda Karoq (около 80 тыс. рублей) и Suzuki Vitara (в районе 45 тыс. рублей за «пятилетку»). Также быстро продаются хэтчбек Renault Sandero (от 20 тыс. рублей) и Mazda 6 (от 29 тыс. рублей). Закрывает рейтинг Lada Largus с разными типами кузова – прошлогодний автомобиль можно найти за 53 тыс. рублей.

Что интересно, каждый третий подержанный автомобиль берут в рассрочку. Реже привлекают кредит или используют трейд-ин. Большинство покупателей целиком оплачивает автомобиль на месте.

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