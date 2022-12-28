Взрывы в Энгельсе: у россиян возникли новые проблемы со стратегической авиацией 5 28.12.2022, 11:56

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Бомбардировщики выведены из строя минимум на несколько месяцев.

Стратегическая авиация, из которой Россия обстреливает энергетические объекты Украины, в действительности имеет большие проблемы. Речь идет о бомбардировщиках Ту-95, которые Россия была вынуждена забрать с аэродрома в Энгельсе, где произошли очередные взрывы.

Об этом в эфире «Апостроф ТV» рассказал эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко.

По его словам, Ту-95 - это определенный анахронизм в современном мире. Этот самолет был спроектирован еще в начале 50-х годов прошлого столетия и до сих пор эксплуатируется. Более того, это основная ударная сила россиян, в частности, против Соединенных Штатов, ведь это стратегическая авиация дальнего базирования. В то время как в США авиапарк имеет стратегические бомбардировщики Б-2 и прототипы Raider. Это несравнимые вещи, отмечает эксперт.

«Поскольку Ту-95 морально и физически устаревшие, их держат на плаву прямо из последних сил. И любые повреждения этих самолетов стоят россиянам гораздо дороже, чем если бы это была какая-нибудь новая модель бомбардировщика, которую легче было бы ремонтировать», - отмечает он.

Следовательно, любые повреждения этих самолетов, даже незначительные, означают, что самолет выведен из строя минимум на несколько месяцев.

«Фактически это второй «хлопок» в Энгельсе. Во время первого пострадали три Ту-95, во время второго пострадали пять, то есть всего восемь. Таким образом, можно смело предположить, что им удастся вернуть в рабочее состояние, возможно, три», - добавил Тарас Жовтенко.

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