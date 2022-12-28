Закуски из слоеного теста на праздник: соленые и сладкие рецепты
- 28.12.2022, 11:58
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Закуски из готового слоеного теста готовятся буквально за 10 минут.
Слоеное тесто - вкусная и очень простая в работе основа для праздничных закусок. Из этого вида теста можно готовить много видов выпечки - как сладкой, так и соленой. Проще всего работать с готовым слоеным тестом. После покупки выложите его на ночь в холодильник или на кухонный стол, чтобы тесто растаяло. После этого можно приступать к готовке, пишет «Униан».
Закуска из слоеного теста с курицей и сыром
Слоеное тесто - 250 г.
Куриное филе - 150 г.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Подсолнечное масло - 2 ст.л.
Сметана - 2 ст.л.
Сыр - 100 г.
Яйцо - 1 шт.
Специи, молотый перец по вкусу.
Лук и морковь почистить. Лук мелко порубить, а морковь натереть на терке. Мясо нарезать мелким кубиком. На сковороде с горячим маслом обжарить до золотистого цвета морковь и лук. Затем добавить курицу и жарить ещё 5-7 минут. Натереть сыр на крупной терке.
Слоеное тесто нарезать прямоугольниками и сформировать высокие бортики. Выложить слойки на противень с пергаментом. Проткнуть дно вилкой в нескольких местах. Начинку из курицы, лука и моркови посолить и поперчить, смешать со сметаной. Разложить начинку по слойкам и посыпать сыром. Смазать верх и бока слоек взбитым яйцом.
Запекать 15 минут при 200°. Чтобы низ выпечки не подгорел, противень стоит поставить повыше.
Слоеные палочки с сыром
Слоеное тесто - 500 г.
Сыр - 200 г.
Яйца - 2 шт.
Кунжут по желанию - 1 ч.л.
Чтобы слойки были вкуснее, рекомендуем взять несколько разных видов сыра, например, моцареллу и сулугуни. Яйца разделить на белки и желтки. Сыр натереть на крупной терке и смешать с желтками. Белок взбить вилкой.
Слоеное тесто раскатать на два длинных пласта. Один посыпать сыром с желтками и накрыть сверху вторым пластом. Ещё немного раскатать тесто и нарезать тонкими длинными полосками. Закрутить полоски в спираль. Смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать палочки 10 минут при 200°.
Слойки с творогом, фетой и зеленью
Слоеное тесто - 500 г.
Творог - 400 г.
Сыр фета - 200 г.
Сметана - 1 ст.л.
Яйцо - 1 шт.
Зелень - пучок.
Соль, специи по вкусу.
Смешать творог с фетой, сметаной, яйцом и рубленой зеленью. Вместо зелени можно использовать базилик, щавель или шпинат. Тонко раскатать слоеное тесто и смазать начинкой. Завернуть в рулет и нарезать его тонкими кружочками. Выложить кружочки на противень с пергаментом и запекать 30 минут при 180°.
Слойки с грушей и грецкими орехами
Слоёное тесто - 500 г.
Подсолнечное масло - 1 ч. л.
Груши - 4 шт.
Грецкие орехи - 80 г.
Сахарная пудра - 2 ч.л.
Молотая корица по вкусу.
Слоеное тесто слегка раскатать и разрезать на 8 одинаковых частей. Груши разрезать на половинки и вырезать сердцевины, а вместо них вставить грецкие орехи. Выложить груши срезом вниз на тесто и слегка вдавить в тесто пальцами. С внешней стороны сделать на грушах 3 параллельных надреза. Запекать слойки 20 минут при 180°. Готовое блюдо посыпать сахарной пудрой и корицей.
Слойки с творогом и консервированными персиками
Слоёное тесто - 250 г.
Творог 9% - 100 г.
Сметана - 30 г.
Консервированные персики - 250 г.
Ванильный сахар - 1 пакет.
Корица по вкусу - щепотка.
Яйцо для смазывания - 1 шт.
Тесто слегка раскатать. Творог смешать со сметаной и ванильным сахаром. Тесто нарезать на прямоугольники. Выложить на смазанный маслом противень. По центру слоек выложить творог, а на него - дольки персиков. Смазать слойки взбитым яйцом и посыпать корицей. Выпекать 15 минут при 180°.