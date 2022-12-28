Закуски из слоеного теста на праздник: соленые и сладкие рецепты 28.12.2022, 11:58

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фото: ua.depositphotos.com

Закуски из готового слоеного теста готовятся буквально за 10 минут.

Слоеное тесто - вкусная и очень простая в работе основа для праздничных закусок. Из этого вида теста можно готовить много видов выпечки - как сладкой, так и соленой. Проще всего работать с готовым слоеным тестом. После покупки выложите его на ночь в холодильник или на кухонный стол, чтобы тесто растаяло. После этого можно приступать к готовке, пишет «Униан».

Закуска из слоеного теста с курицей и сыром

Слоеное тесто - 250 г.

Куриное филе - 150 г.

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Подсолнечное масло - 2 ст.л.

Сметана - 2 ст.л.

Сыр - 100 г.

Яйцо - 1 шт.

Специи, молотый перец по вкусу.

Лук и морковь почистить. Лук мелко порубить, а морковь натереть на терке. Мясо нарезать мелким кубиком. На сковороде с горячим маслом обжарить до золотистого цвета морковь и лук. Затем добавить курицу и жарить ещё 5-7 минут. Натереть сыр на крупной терке.

Слоеное тесто нарезать прямоугольниками и сформировать высокие бортики. Выложить слойки на противень с пергаментом. Проткнуть дно вилкой в нескольких местах. Начинку из курицы, лука и моркови посолить и поперчить, смешать со сметаной. Разложить начинку по слойкам и посыпать сыром. Смазать верх и бока слоек взбитым яйцом.

Запекать 15 минут при 200°. Чтобы низ выпечки не подгорел, противень стоит поставить повыше.

Слоеные палочки с сыром

Слоеное тесто - 500 г.

Сыр - 200 г.

Яйца - 2 шт.

Кунжут по желанию - 1 ч.л.

Чтобы слойки были вкуснее, рекомендуем взять несколько разных видов сыра, например, моцареллу и сулугуни. Яйца разделить на белки и желтки. Сыр натереть на крупной терке и смешать с желтками. Белок взбить вилкой.

Слоеное тесто раскатать на два длинных пласта. Один посыпать сыром с желтками и накрыть сверху вторым пластом. Ещё немного раскатать тесто и нарезать тонкими длинными полосками. Закрутить полоски в спираль. Смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать палочки 10 минут при 200°.

Слойки с творогом, фетой и зеленью

Слоеное тесто - 500 г.

Творог - 400 г.

Сыр фета - 200 г.

Сметана - 1 ст.л.

Яйцо - 1 шт.

Зелень - пучок.

Соль, специи по вкусу.

Смешать творог с фетой, сметаной, яйцом и рубленой зеленью. Вместо зелени можно использовать базилик, щавель или шпинат. Тонко раскатать слоеное тесто и смазать начинкой. Завернуть в рулет и нарезать его тонкими кружочками. Выложить кружочки на противень с пергаментом и запекать 30 минут при 180°.

фото: ua.depositphotos.com

Слойки с грушей и грецкими орехами

Слоёное тесто - 500 г.

Подсолнечное масло - 1 ч. л.

Груши - 4 шт.

Грецкие орехи - 80 г.

Сахарная пудра - 2 ч.л.

Молотая корица по вкусу.

Слоеное тесто слегка раскатать и разрезать на 8 одинаковых частей. Груши разрезать на половинки и вырезать сердцевины, а вместо них вставить грецкие орехи. Выложить груши срезом вниз на тесто и слегка вдавить в тесто пальцами. С внешней стороны сделать на грушах 3 параллельных надреза. Запекать слойки 20 минут при 180°. Готовое блюдо посыпать сахарной пудрой и корицей.

Слойки с творогом и консервированными персиками

Слоёное тесто - 250 г.

Творог 9% - 100 г.

Сметана - 30 г.

Консервированные персики - 250 г.

Ванильный сахар - 1 пакет.

Корица по вкусу - щепотка.

Яйцо для смазывания - 1 шт.

Тесто слегка раскатать. Творог смешать со сметаной и ванильным сахаром. Тесто нарезать на прямоугольники. Выложить на смазанный маслом противень. По центру слоек выложить творог, а на него - дольки персиков. Смазать слойки взбитым яйцом и посыпать корицей. Выпекать 15 минут при 180°.

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