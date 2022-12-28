«Деградация школы вошла в пике» 11 28.12.2022, 12:08

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Что происходит с белорусским образованием и что делать родителям.

То, что делается с белорусской школой и образованием, можно назвать одним словом – боль. Переписывание учебников, чистка кадров по критерию лояльности, попытки загнать все предметы в единую идеологическую форму и воспитание патриотизма даже на уроках физики и труда. Очередным гвоздем в гроб белорусского образования стала фактическая ликвидация частных школ, передает «Белсат».

Частные школы в Беларуси – всё?

В октябре в Беларуси приняли Закон о лицензировании. Он предусматривает необходимость получения обязательной лицензии всеми школами и детскими садиками. До момента получения такой лицензии частным школам работать запретили. Тем временем правительство продолжило свою работу. Частные школы закрыли – и забыли, больше месяца не происходило никаких изменений. Лицензирование началось только с 14 ноября, только с этого момента стало понятно, какие документы нужно подготовить.

«Некоторые частные школы не выдержали и сошли с дистанции, не будут подаваться на лицензирование. И действительно, два-три месяца без работы и зарплаты очень трудно пережить. За аренду, коммунальные услуги, какие-то другие обязательные вещи надо же платить, несмотря на приостановку деятельности», – говорит представитель одной из частных школ.

Тем временем учащиеся с начала октября разошлись по государственным школам или уехали семьями. Родители сильно поддерживают администрации частных школ и очень надеются, что проблема временная, и после лицензирования они вернутся обратно.

«Тяжело им, было много слез. В действиях власти нет логики, понятного мышления. То, что происходит, – это против законов и преступления против общества», – отмечает наша собеседница.

К чему идет белoрусское образование и что в таких условиях делать родителям? Об этом журналисты расспросили профессора Европейского гуманитарного университета Татьяну Щитцову.

– Закон О лицензировании фактически поставил крест на частном образовании в Беларуси. Почему власти пошли на такой шаг?

– Такой закон полностью соответствует генеральной линии политики режима Лукашенко. В Беларуси продолжается политический кризис, режиму не удается обеспечить новую стабильность в обществе, продолжаются репрессии. В такой нестабильной ситуации государство повышает уровень контроля. Все социальные институты, и не в первую очередь – образовательные, нужно контролировать, жестко подчинить единой идеологической линии.

В частной школе, в отличие от государственной, больше независимости – в принятии решений, в формировании кадрового состава и так далее. Определенная степень свободы и независимости позволяла создавать более позитивную, креативную внутреннюю атмосферу – среди учителей и самих учеников. И давала меньше возможностей для режима продвигать там свою идеологию и пропаганду.

Лицензирование школ – дополнительный инструмент, который позволит государству контролировать сам феномен частных школ. Цель – отсечь от работы школы, не соответствующие государственной идеологии. И даже если каким-то частным школам разрешат работать, это будет происходить под очень жестким контролем. Гайки будут закручивать.

– Какое состояние образования в Беларуси сейчас? К чему приведет закручивание гаек в этой сфере?

– Я обозначу это состояние словом «деградация». Недавно стало известно, например, что на факультете журналистики БГУ закрывают отделение международной журналистики. Это очень симптоматический сигнал. Режим ведет страну к состоянию закрытого общества, которое отграничивается от глобального культурного, информационного, научного обмена и сотрудничества. В каком-то смысле можно провести аналогию с железным занавесом во время Советского Союза. Логика тотализации и формирования закрытого общества – это естественный путь деградации.

Естественные науки в таких условиях еще могут развиваться, но не гуманитарные. А если в стране не могут развиваться гуманитарные науки, общество тоже не может развиваться. Сегодня наука требует обмена международным опытом, и я сомневаюсь, что даже в технической области, математических науках возможно какое-то развитие, если мы будем отгораживаться от всего мира.

Деградация будет стремительно продолжаться, из-за идеологического давления и контроля. Сейчас в высших учреждениях образования есть специальные люди, контролирующие и осуществляющие чистки кадров.

Что касается школьного образования, эта логика работает и здесь. Белoрусская литература, история, обществоведение, то есть дисциплины, связанные с осмыслением своего места в обществе и Беларуси в мире, будут очень жестко контролироваться. Здесь также происходит деградация, которая повысит напряженность в школах. Представьте, как учителям работать в таких условиях.

– Что в таком случае делать родителям?

– Вся страна не может выехать за границу. Люди остаются, детки продолжают ходить в школу. Какие тут надежды, что можно сделать? Первое: в стране есть еще хорошие учителя, имеющие квалификацию, которые в трудных условиях могут найти возможности минимизировать влияние пропаганды на детей. В рамках преподавания своей дисциплины в классе это возможно. Учителя могут не становиться рупором лукашенковской идеологии и пропаганды.

Второе: есть много возможностей получать информацию и просвещаться через интернет. Это возможность выхода в открытый мир, где происходит обмен мыслями, мнениями. Создание железного занавеса невозможно при существовании интернета.

Третье: родители. Понятно, что в Беларуси люди живут в условиях репрессий и социально-политического кризиса, это очень тяжелое экономическое и психологическое давление. Первая задача – выжить, чтобы семья могла продержаться. Но надеюсь, что даже в таких трудных условиях родители будут разговаривать со своими детьми, защищать их от пропагандистского давления, объяснять определенные вещи.

Несмотря на стремительную деградацию системы образования, родители, хорошие учителя и интернет дают надежду, что система будет деградировать, а наши люди – нет.

«Белoрусизация школьного образования должна происходить постепенно и без давления»

– Какие изменения необходимы белoрусскому образованию?

– Нам нужна фундаментальная реформа образования. Наши школы работают на основании авторитарных методов, которые остались еще с советского времени. Эта система требует реформирования на всех уровнях: это и методы обучения, и коммуникации между учителями и учениками, администрацией и учителями. Советская традиция дидактического преподавания дает мало возможностей, чтобы дети раскрывали свой креативный потенциал.

Система образования, методы преподавания в белoрусских школах не способствуют раскрытию и развитию способностей к критическому мышлению и креативному воображению. Это подтверждает тестирование PISA, которое проводилось в 2018 году. Наши дети через систему образования уже на начальных этапах оказываются менее подготовлены к тому, чтобы приобщаться к различным процессам в глобальном сложном мире.

Готовиться к реформе высшего и школьного образования нужно заранее. В Беларуси еще до 2020 года существовали различные экспертные группы, в которых разрабатывались программные документы, системное видение того, какое реформирование нужно белoрусскому образованию. Например, этим занималось хорошо известное «Таварыства беларускай школы». Нельзя сказать, что мы сейчас на нуле.

На базовом уровне среди экспертов есть общее понимание и консенсус. Если переходить к конкретике – как должна выглядеть реформа образования, начинаются расхождения. Нужно создавать площадки для обсуждения этих различных видений и проблемных вопросов. Это очень важный и трудный этап в подготовке реформы образования в новой Беларуси.

– Какое место в реформе образования будет занимать белoрусский язык?

– Это трудный вопрос, учитывая, что большинство беларусов сегодня разговаривает по-русски. Ключевые принципы: белoрусизация школьного образования должна происходить постепенно и без давления.

Белoрусский язык оказался в упадке и, согласно ЮНЕСКО, под угрозой исчезновения из-за системного давления со стороны конкретных политических режимов на протяжении веков. Будет ли правильным возвращать жизнь белoрусскому языку из-за давления? Разве наш исторический опыт не показывает, что через такой путь невозможно добиться позитивных культурных сдвигов? Мы не имеем права использовать инструменты политического давления. Нужно включать креативность и находить деликатные способы. Надо заинтересовывать, а не заставлять людей разговаривать на белoрусском языке. Давление будет преступлением против белoрусского языка и культуры.

Если мы заботимся о его расцвете, нам нужно действовать посредством культуры. Литература, поэзия, кино, дизайн, мемы, какие-то эстрадные формы, всякие формы культурной коммуникации – это должно быть нашим главным оружием, чтобы люди стали слушать контент по-белoрусски, читать и говорить по-белoрусски.

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