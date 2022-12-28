Кольцо Безвластия 3 Андрей Окунь

28.12.2022, 12:14

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Глава РФ — жалкая пародия на «темного властелина».

Накануне в Петербург прилетели восемь глав стран СНГ. Владимир Путин собрал их на неформальный саммит, чтобы убедиться, что содружество государств не развалится хотя бы еще год. Дабы придать их президентским узам особую сакральность и таинственность, гостям вручили новогодние подарки - «клубные кольца».

И вот главы девяти стран СНГ обручились кольцами, как это сделали девять королей людей в легендариуме Толкина «Властелин колец». Жизнь - крайне любопытный процесс, такие иногда занимательные параллели рисует.

Главное отличие нашей реальности от выдуманной вселенной заключается в том, что Путин, как бы он этого ни хотел, не обладает Единым Кольцом, чтобы править всеми. Президент России - жалкая пародия на Саурона, более не способная подчинить своей воле хотя бы одного из глав СНГ.

На открытии встречи Путин сказал, что саммит символизирует стремление стран СНГ продолжать «сообща выстраивать сотрудничество в духе подлинного стратегического партнерства». И быстро получил отлуп от одного из партнеров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул Кремлю ультиматум: либо Россия разблокирует Лачинский коридор для прокачки газа, либо Армения покинет СНГ и ОДКБ. МИД Казахстана в свою очередь заявил, что не будет помогать России обходить санкции.

Саммит идет второй день, но важных договоренностей так и не случилось. Один Лукашенко шизофренически нахваливает качество уборки Петербурга, утопающего в снегу. Путин теряет ближайших союзников, а СНГ постепенно разваливается из-за того, что Россия более не является значимым игроком на международной арене. Кремль утратил титул смотрящего за территориями бывшего СССР. И все благодаря крайне успешным и заранее распланированным многоходовочкам.

Если бы Путин был Сауроном, то все сделанные им кольца просто бы разломались, а армия орков померла бы где-нибудь в пустошах Мордора от голода из-за плохо налаженной логистики. Единое Кольцо называлось бы Кольцом Безвластия, а эльфы даже бы не пошевелились, потому что угрозы Средиземью никакой и не случилось бы.

Андрей Окунь, t.me

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